Sinaia, luată cu asalt de schiori după ninsori: ce pârtii sunt deschise

Instalațiile de transport pe cablu din Sinaia au fost luate cu asalt de turiști, în prima zi în care se poate schia în condiții excelente după episodul recent de ninsori abundente. Stratul proaspăt de zăpadă și vremea favorabilă au atras numeroși schiori pe pârtii.

- Publicitate -

Administratorii domeniului schiabil din Sinaia au anunțat reluarea programului normal de funcționare pentru toate instalațiile de transport pe cablu. Sania Alpină și telescaunul Expres au început programul la ora 10:00, iar reprezentanții domeniului schiabil au precizat că toate instalațiile funcționează fără probleme.

Numeroși turiști au urcat pe pârtii încă de la primele ore ale dimineții. La instalațiile de transport pe cablu s-au format deja cozi.

- Publicitate -

Potrivit administratorilor Gondolei Sinaia, sunt deschise și amenajate pârtiile Lăptici 1, Valea Soarelui 1, Valea Dorului, Floare de Colț, Genune, Călugărul 1, 2 și 3, Varianta, Drumul de Vară și Târle. Rămân închise pârtiile Cocora, Lăptici 2, Panoramic, Valea Soarelui 2, Vâlcel și Carp.

De asemenea, banda pentru începători de la Cota 2000 funcționează cu public, oferind condiții bune pentru cei aflați la primele lecții de schi.

Turiștii profită din plin de condițiile meteo favorabile. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o nouă atenționare de cod galben de ninsori și viscol. Va fi viscol și vizibilitatea va scădea sub 100 m. (Detalii AICI).