Vremea se strică: Prahova, inclusiv Ploieștiul, intră sub cod galben de ninsori

Autor: Ștefan Vlăsceanu
Zona joasă a județului Prahova, inclusiv municipiul Ploiești, intră de vineri de la ora 12.00 sub cod galben de intensificări ale vântului, precipitații însemnate cantitativ, ghețuș, polei, ninsori, viscol și strat de zăpadă.

Din după-amiaza zilei de vineri (20 februarie) și până sâmbătă seara (21 februarie) vântul se va intensifica, la început în sudul Moldovei, Muntenia, în Carpații de Curbură, apoi și în sud-estul Olteniei și Dobrogea.

Vor fi viteze la rafală de 50…60 km/h și local de 65…70 km/h. Din noaptea de vineri spre sâmbătă (20/21 februarie) vor fi precipitații însemnate cantitativ, la început mixte, astfel încât local se va forma polei și ghețuș, apoi va ninge (exceptând zona litoralului unde va ploua). Va fi viscol și vizibilitatea va scădea sub 100 m.

Cantitățile de apă acumulate vor fi de 15…30 l/mp și se va depune strat de zăpadă, neuniform, cu grosimi în general de 15…20 cm.

Codul galben va expira duminică, la ora 10.00. Vă reamintim că în vigoare este și o informare meteorologică, în același interval.

Citește mai multe detalii aici: Vreme rece, ninsori, polei și viscol și în zilele următoare. O nouă actualizare meteo

Schimbarea vremii din acest weekend este cauzată de un ciclon mediteraneean.

Citește și: Val de ninsori în Prahova. La Ploiești se va depune strat nou de zăpadă

