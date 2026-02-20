Val de ninsori în Prahova. La Ploiești se va depune strat nou de zăpadă

Un ciclon mediteranean va aduce în acest weekend un nou val de precipitații în toată țara, inclusiv în Prahova.

Dacă vineri, 20 februarie, sunt așteptate ploi, la noapte și sâmbătă, pe fondul răcirii accentuate a vremii, precipitațiile se vor transforma în lapoviță și ninsoare.

La Ploiești, mâine va ninge, iar stratul de zăpadă depus va depăși 20 de cm. Temperatura minimă va fi de – 4 grade, iar maxima de un grad.

Potrivit unei informări meteo emise de ANM, cantitățile de apă vor fi de 10-15 l/mp și izolat de peste 20-25 l/mp. Pe spații mici se va forma polei sau ghețuș. La nivel național se va depune strat de zăpadă cu grosimi în medie de 5-15 cm.