Noi detalii despre descoperirea șocantă din Ploiești. Femeia găsită moartă în casă ar fi decedat de peste un an

Observatorul Prahovean publică noi detalii ies la iveală în cazul femeii găsite fără viață în locuința sa de pe strada Constantin Brezeanu din Ploiești.

- Publicitate -

Victima, în vârstă de 68 de ani, a fost descoperită după ce fiica sa, aflată în Italia, a alertat Poliția printr-un apel la 112, îngrijorată că nu mai are vești despre mamă de o perioadă îndelungată.

Polițiștii s-au deplasat la adresa indicată, iar pentru că nu au putut pătrunde în imobil, au solicitat sprijinul pompierilor pentru a forța ușa de acces.

- Publicitate -

În interior, oamenii legii au găsit trupul neînsuflețit al femeii, aflat într-un stadiu avansat de putrefacție. Potrivit unei prime evaluări, decesul ar fi survenit în urmă cu mai bine de un an.

Din primele informații, femeia avea doi copii, însă nu mai comunica de mult timp cu aceștia. În tot acest interval, vecinii au crezut că este internată într-un azil, motiv pentru care absența ei nu a ridicat suspiciuni.

Cercetările preliminare efectuate la fața locului nu au indicat existența unor urme de violență sau a unor elemente care să contureze suspiciunea comiterii unei infracțiuni. De asemenea, ușa locuinței era asigurată din interior.

- Publicitate -

Trupul femeii a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală, unde va fi efectuată necropsia pentru stabilirea exactă a cauzei și împrejurărilor decesului. Polițiștii continuă cercetările într-un dosar penal deschis pentru ucidere din culpă.