Descoperire macabră la Ploiești: femeie găsită moartă în locuință, după apelul fiicei din Italia

O femeie din Ploiești a fost găsită fără viață în propria locuință, luni seară, după ce fiica sa, aflată în Italia, a alertat autoritățile că nu mai are vești de la mamă de mai mult timp.

- Publicitate -

UPDATE Noi detalii despre descoperirea șocantă din Ploiești. Femeia găsită moartă în casă ar fi decedat de peste un an

Sesizarea a fost făcută în jurul orei 21.00, iar polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Ploiești s-au deplasat la adresa indicată de pe strada Constantin Brezeanu pentru a verifica situația.

- Publicitate -

”Întrucât nu s-a putut obține accesul în imobil, a fost solicitat sprijinul unui echipaj al Inspectoratului pentru Situații de Urgență, care a pătruns în locuință prin forțarea ușii” au transmis polițiștii.

În interior, oamenii legii au descoperit cadavrul unei femei, aflat în stare avansată de descompunere.

Din primele cercetări efectuate la fața locului nu au rezultat indicii care să contureze suspiciunea comiterii unei infracțiuni. De asemenea, s-a constatat că ușa de acces era asigurată din interior.

- Publicitate -

Trupul neînsuflețit a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală pentru efectuarea necropsiei, în vederea stabilirii cu exactitate a cauzei și împrejurărilor decesului.

Polițiștii continuă cercetările într-un dosar penal deschis pentru ucidere din culpă, urmând ca măsurile legale să fie dispuse în funcție de concluziile medico-legale și de probele administrate.