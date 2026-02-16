Prahova, sub cod galben de ninsori și viscol. Vreme rece până miercuri dimineață

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o atenționare de cod galben care vizează și județul Prahova, valabilă în intervalul 17 februarie, ora 10:00 – 18 februarie, ora 14:00, în contextul unui episod de iarnă severă.

În paralel, ANM a transmis o informare meteorologică mai amplă, valabilă în perioada 16 februarie, ora 10:00 – 19 februarie, ora 10:00, care anunță răcire accentuată, precipitații moderate cantitativ, strat de zăpadă, polei, ghețuș și intensificări ale vântului.

Ninsori și strat consistent de zăpadă

Potrivit meteorologilor, marți (17 februarie) aria precipitațiilor se va extinde și va cuprinde sudul țării, inclusiv Muntenia. În cursul zilei sunt așteptate precipitații mixte (ploaie, lapoviță și ninsoare), iar în noaptea de marți spre miercuri vor predomina ninsorile.

În Prahova, se pot acumula cantități de apă de 25–30 l/mp, iar izolat peste 40 l/mp. Stratul de zăpadă ar putea ajunge, în medie, la 10–30 cm, în funcție de zonă.

De asemenea, izolat se pot forma polei și ghețuș, ceea ce va îngreuna circulația rutieră și pietonală.

Temperaturi negative

Vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 50–70 km/h, iar temporar va fi viscol, cu vizibilitate redusă sub 100 de metri, în special în zona de munte

Vremea va deveni rece în toată regiunea. Temperaturile maxime se vor încadra, în general, între -4 și 4 grade Celsius, iar minimele vor fi preponderent negative. În unele zone din țară, valorile nocturne pot coborî până la -9 grade, însă și în Prahova nopțile vor fi geroase.

Semnal de alarmă privind deszăpezirea în Prahova

Reamintim că, în lipsa unui buget adoptat, deszăpezirea drumurilor județene ar putea avea de suferit. A recunoscut acest lucru chiar președintele Consiliului Județean Prahova, Virgiliu Nanu.

Acesta a transmis că bugetul alocat acestor operațiuni a fost aproape epuizat în episoadele anterioare de ninsori din acest sezon rece.

Detalii aici: Alertă în Prahova: fără bani pentru deszăpezire, județul riscă blocaje la următoarele ninsori