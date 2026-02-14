Alertă în Prahova: fără bani pentru deszăpezire, județul riscă blocaje la următoarele ninsori

Prahova ar putea intra într-o situație dificilă în cazul unor noi ninsori abundente, în condițiile în care fondurile disponibile la începutul anului pentru intervențiile de deszăpezire au fost deja utilizate. Anunțul vine chiar de la președintele Consiliului Județean Prahova, Virgiliu Nanu.

Acesta a explicat, într-o postare pe pagina de Facebook, că administrațiile locale și județene funcționează încă fără un buget de stat aprobat, în regim provizoriu, pe baza așa-numitei cote de 1/12. În aceste condiții, cheltuielile pot fi angajate strict limitat, ceea ce afectează capacitatea autorităților de a reacționa în situații neprevăzute.

Potrivit mesajului transmis, ninsorile din ultimele săptămâni au epuizat alocarea disponibilă pentru intervențiile de deszăpezire în actualul cadru bugetar.

Astfel, dacă vremea se înrăutățește și apar noi episoade de ninsoare consistentă, autoritățile județene spun că vor avea dificultăți în contractarea și plata unor noi intervenții

Nanu a mai subliniat că problema nu ține de organizare sau de lipsa voinței administrative, ci de limitările legale generate de absența unui buget aprobat și a unei predictibilități financiare.

Contractele pentru lucrări și intervenții pot fi încheiate doar în baza unor credite bugetare clare, iar depășirea acestora nu este posibilă în actualele condiții.

În acest context, administrația județeană atrage atenția că drumurile nu pot fi întreținute sau curățate de zăpadă prin soluții improvizate, iar localitățile din Prahova riscă să resimtă efectele întârzierilor în finanțare. Consiliile județene și primăriile sunt primele care intervin în situații de urgență, motiv pentru care au nevoie de resurse și stabilitate bugetară, se mai arată în mesaj.