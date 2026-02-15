Alertă de inundații în Prahova: Cod galben pe râurile Prahova și Teleajen

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis, duminică, o nouă atenționare de inundații, valabilă și în Prahova.

- Publicitate -

Avertizarea de cod galben de inundații este valabilă în intervalul duminică, 15 februarie – luni, 16 februarie, ora 12.00.

Potrivit INHGA, în acest interval se vor înregistra scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundații locale. Totodată, se pot înregistra creșteri de debite și niveluri, cu posibile depășiri ale cotelor de atenție.

- Publicitate -

În Prahova, astfel de fenomene se pot înregistra pe râul Prahova – bazin superior și afluenți din bazinul mijlociu și inferior, dar și pe râul Teleajen.

Reamintim faptul că, în Prahova, precipitațiile vor fi mai ales sub formă de ploaie, iar la munte, treptat, vor predomina ninsorile și se va depune un strat nou de zăpadă (în special la altitudini de peste 1.500 m), de 10–15 cm și, izolat, în jur de 20 cm. (Detalii AICI)