Cod galben de ninsori și viscol în zona montană a județului Prahova

Autor: Ștefan Vlăsceanu
Salvamontiştii din staţiunea Buşteni intervin, miercuri seară, pentru recuperarea mai multor persoane rămase blocate pe un traseu din Masivul Bucegi. Salvatorii montani i-a sfătuit pe turişti să nu urce pe munte, întrucât temperaturile ajung la minus 18 grade Celsius şi este viscol.

Meteorologii au emis o atenționare de tip cod galben de ninsori și viscol valabilă în zona montană a județului Prahova, la altitudini mai mari de 1.800 de metri. Atenționarea a intrat în vigoare la ora 12.00 și urmează să expira la ora 18.00. 

Vântul va avea la rafală viteza de 80 – 100 km/h. Vizibilitatea va scădea sub 100 de metri.

Vă reamintim că după o zi de sâmbătă cu temperaturi de primăvară, ANM a anunțat că vremea se schimbă.

Duminică, vremea se va răci semnificativ față de intervalul precedent, ziua în vestul, nordul și centrul țării, iar noaptea în toate regiunile. Maximele termice se vor situa între 1 grad în nordul Moldovei și 17 grade în Dobrogea continentală, iar minimele se vor încadra în general între -6 și 3 grade, cu cele mai scăzute valori în nordul Moldovei.

Cerul va fi noros în jumătatea de nord a teritoriului și temporar noros în rest. Vor fi precipitații în cea mai mare parte a țării ziua, când izolat se vor acumula cantități de apă de peste 10…15 l/mp, dar din orele serii acestea se vor restrânge ca arie și vor fi slabe cantitativ.

Precipitațiile vor fi sub formă de ploaie în sud și în sud-est, mixte în rest, iar la munte treptat vor predomina ninsorile. Vântul va avea intensificări ziua în majoritatea regiunilor, iar noaptea în sud, în est și pe arii restrânse în rest (viteze la rafală în general de 40…50 km/h, iar la munte, local de peste 60…70 km/h și ninsoare viscolită). Izolat va fi ceață.

În Ploiești, temperatura maximă va atinge 9…10 grade, iar minima va coborî la -1…1 grad. Cerul va fi mai mult noros în prima parte a zilei, cu ploi, apoi variabil, iar vântul va avea intensificări temporare.

Citește mai multe detalii aici: Vremea se schimbă brusc în țară, în câteva zile. Lapoviță și strat nou de zăpadă la munte

Sondaj Observatorul Prahovean

