Vremea se schimbă brusc în țară, în câteva zile. Lapoviță și strat nou de zăpadă la munte

După un weekend cu temperaturi de primăvară, vremea se răcește și un nou val de frig cuprinde România.

- Publicitate -

De duminică, în mai multe zone din țară, sunt așteptate ploi, lapoviță și ninsori, potrivit meteorologilor.

Vremea duminică

Duminică, vremea se va răci semnificativ față de intervalul precedent, ziua în vestul, nordul și centrul țării, iar noaptea în toate regiunile. Maximele termice se vor situa între 1 grad în nordul Moldovei și 17 grade în Dobrogea continentală, iar minimele se vor încadra în general între -6 și 3 grade, cu cele mai scăzute valori în nordul Moldovei.

- Publicitate -

Cerul va fi noros în jumătatea de nord a teritoriului și temporar noros în rest. Vor fi precipitații în cea mai mare parte a țării ziua, când izolat se vor acumula cantități de apă de peste 10…15 l/mp, dar din orele serii acestea se vor restrânge ca arie și vor fi slabe cantitativ.

Precipitațiile vor fi sub formă de ploaie în sud și în sud-est, mixte în rest, iar la munte treptat vor predomina ninsorile. Vântul va avea intensificări ziua în majoritatea regiunilor, iar noaptea în sud, în est și pe arii restrânse în rest (viteze la rafală în general de 40…50 km/h, iar la munte, local de peste 60…70 km/h și ninsoare viscolită). Izolat va fi ceață.

În Ploiești, temperatura maximă va atinge 9…10 grade, iar minima va coborî la -1…1 grad. Cerul va fi mai mult noros în prima parte a zilei, cu ploi, apoi variabil, iar vântul va avea intensificări temporare

- Publicitate -

Vremea luni

Vremea va continua să se răcească. Cerul va avea înnorări și, mai ales seara și noaptea, vor fi precipitații pe arii extinse în sudul și sud-estul țării; treptat vor predomina ninsorile la munte, în nordul Olteniei și al Munteniei, precum și în jumătatea de sud a Moldovei, iar în rest vor fi mai ales ploi. În restul teritoriului, precipitații slabe, predominant sub formă de ninsoare, se vor semnala pe spații mici.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificărilocale îndeosebi în regiunile sud-estice și pe crestele montane. Temperaturile maxime se vor încadra între -2 grade în nordul Moldovei și în jurul a 10 grade în extremitatea sudică a teritoriului, iar cele minime vor fi cuprinse în general între -6 și 3 grade. Izolat se va semnala ceață.

Și la Ploiești vremea va intra într-un proces de răcire. Cerul va avea înnorări, iar în cursul nopții vor fi precipitații predominant sub formă de lapoviță. Vântul va sufla în general moderat. Temperatura maximă va fi de 3 grade, iar cea minimă de 0 grade.

- Publicitate -

Vremea marți

Marți, 17 februarie, în sudul, centrul și estul țării, înnorările vor fi persistente și pe arii extinse vor fi precipitații moderate cantitativ. La munte va ninge, în Moldova și Transilvania vor predomina ninsorile, iar în Oltenia, Muntenia și Dobrogea vor fi precipitații mixte.

În restul teritoriului cerul va fi temporar noros, iar precipitațiile izolate. Vântul va avea intensificări în majoritatea regiunilor, cu viteze mai mari în zona montană, în sudul și în estul țării. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 0 și 8 grade, iar minime vor fi cuprinse -6 și 2 grade.

La Ploiești, cerul va fi mai mult noros și vor fi precipitații mixte, moderate cantitativ. Vântul va avea intensificări temporare. Temperatura maximă va fi de 4…5 grade, iar cea minimă se va situa în jurul a 0 grade.

- Publicitate -

Tendința vremii pentru 18 – 21 februarie

Între 18 și 21 februarie, ANM prognozează că vremea va fi rece în prima parte a intervalului în cea mai mare parte a țării, apoi valorile termice, cu precădere cele diurne, vor fi în creștere. Vor fi precipitații locale în prima zi în regiunile estice, iar la finalul perioadei în nord-vest.