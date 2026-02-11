- Publicitate -
Născut în Ploiești, abandonat de părinți, își caută acum familia: ”Te-am tot așteptat, mamă, dar tu nu ai mai venit. Acum te caut eu”

Marius Nica
Autor: Marius Nica
copil abandonat

Ioan Valentin Radu, un tânăr de 29 de ani născut în Ploiești, a apelat la pagina de Facebook The Never Forgotten Romanian Children – Copiii niciodată uitați ai României, în speranța că își va putea găsi mama, dar mai ales frații pe care nu i-a cunoscut niciodată.

Tânărul a oferit toate informațiile pe care le deține despre trecutul său, din care reiese o copilărie extrem de dificilă.

Abandonat de tată la naștere și apoi de mamă la vârsta de 6 ani, Ioan Valentin Radu a fost dat în plasament la 14 ani. De la 17 ani, spune el, a fost nevoit să își croiască singur un drum în viață.

Apelul său a fost publicat pe pagina asociației, unde mii de români aflați în situații similare au cerut, de-a lungul anilor, ajutor pentru a-și regăsi familiile.

Contactată de Observatorul Prahovean, Ileana Cunniffe Băiescu, creatoarea paginii de Facebook, a declarat că persoanele care dețin informații despre acest caz pot lua legătura direct cu administratorii paginii, toți voluntari.

„Anul trecut, pagina a împlinit 10 ani de activitate, timp în care aproape 3.000 de români și-au găsit familiile”, a declarat Ileana Cunniffe Băiescu.

Într-un interviu acordat mai demult ziarului nostru, Ileana, născută în Câmpina și stabilită în Irlanda, a povestit că ideea proiectului a apărut după ce, prin intermediul rețelelor de socializare, a reușit să își găsească propriul frate, dat în adopție internațională.

Astăzi, pagina are aproape 160.000 de urmăritori și continuă să fie un punct de sprijin pentru cei care își caută rădăcinile.

