Aveți încredere că Primăria Ploiești gestionează corect banii publici și proiectele orașului? Sondaj

Observatorul Prahovean lansează astăzi un nou sondaj pe tema direcției în care se îndreaptă actuala administrație din Ploiești.

După un an și câteva luni de la preluarea mandatului, primarul Mihai Polițeanu (independent) a făcut un bilanț al activității care poate fi accesat AICI

În acest context, vă invităm să participați la un nou sondaj, răspunzând la întrebarea Aveți încredere că Primăria Ploiești gestionează corect banii publici și proiectele orașului? cu una dintre opțiunile de mai jos: