Ploieștiul și-a redus datoriile și a dublat invesțiile. Bilanțul prezentat de Polițeanu

Primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu, a prezentat, luni, un bilanț cu privire la situația financiară a municipiului. „Anul 2026 trebuie să fie anul în care Ploieștiul trece treptat de la stabilizare la dezvoltare”, a declarat Mihai Polițeanu.

Primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu, a prezentat o radiografie a situației financiare a administrației locale raportat la anul 2025.

Stabilizarea bugetului și reducerea datoriilor

Una dintre cele mai importante măsuri adoptate în 2025 a vizat reducerea datoriilor municipiului, care la finalul anului 2024 se ridicau la 313 milioane de lei.

„Am adus la suprafață datorii ascunse, am plătit restanțe și arierate, am negociat reducerea unor datorii și eșalonarea acestora”, a declarat Mihai Polițeanu.

Potrivit acestuia, anul 2025 a fost dedicat stabilizării bugetului, deciziilor dificile, recuperării credibilității financiare și deblocării proiectelor cu finanțare europeană.

12 milioane de lei, reducere a cheltuielilor de personal

Primarul Ploieștiului a anunțat că, pentru prima dată în ultimii 35 de ani, cheltuielile de personal din cadrul Primăriei Ploiești și al instituțiilor subordonate au fost reduse cu 12 milioane de lei.

Astfel, dacă în 2024 aceste cheltuieli depășeau 192,4 milioane de lei, la finalul anului 2025 ele au ajuns la 180,6 milioane de lei, ceea ce reprezintă o reducere semnificativă.

Investiții duble cu fonduri europene

La capitolul investiții, edilul a precizat că valoarea acestora s-a dublat în 2025, în principal prin utilizarea fondurilor europene.

Datele prezentate de administrația locală arată că la capitolul cheltuieli de dezvoltare cumele au crescut cu peste 70,8 milioane de lei, respectiv cu aproximativ 112,4%, de la 63 de milioane de lei în 2024 la peste 133,8 milioane de lei în 2025.

Ce nu a funcționat în 2025

Primarul a recunoscut că nu toate problemele au fost rezolvate. Transportul public (TCE) rămâne într-o situație financiară dificilă, bugetul pentru reparațiile de străzi a fost insuficient, iar investițiile din venituri proprii, deși în creștere, sunt încă sub nevoile reale ale orașului.

2026, anul trecerii la dezvoltare

Pentru 2026, administrația locală își propune menținerea disciplinei financiare, continuarea reducerii datoriilor și creșterea accelerată a investițiilor.

Printre obiectivele anunțate se numără triplarea bugetului pentru reparații străzi, atragerea de noi fonduri europene și demararea procedurilor pentru emiterea de obligațiuni municipale, destinate cofinanțării proiectelor majore de dezvoltare

„Anul 2026 trebuie să fie anul în care Ploieștiul trece treptat de la stabilizare la dezvoltare”, a concluzionat primarul Mihai Polițeanu.