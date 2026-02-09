Rafinăria Astra, cercetată penal pentru lacurile cu produse toxice din cartierul Mimiu

Ca urmare a articolului publicat de Observatorul Prahovean – „Lacuri cu substanțe toxice, neprotejate, între casele oamenilor. Dezastru ecologic în Ploiești”, din data de 3 februarie 2026, redacția a primit un punct de vedere oficial din partea Gărzii de Mediu Prahova.

Potrivit răspunsului transmis, comisarii de mediu au efectuat verificări încă din anul 2023 în zona Parcului Mimiu, iar în urma constatărilor au înaintat o sesizare penală pe numele S.C. Rafinăria Astra Română SA, societate aflată în procedură de insolvență și reorganizare.

Sesizarea penală vizează poluarea mediului și neîndeplinirea obligațiilor de ecologizare a platformei de depozitare a reziduurilor petroliere, unde au fost identificate deșeuri periculoase.

Redăm mai jos fragmentul relevant din răspunsul Gărzii de Mediu Prahova:

„Ecologizarea batalurilor este esențială pentru conformarea cu reglementările de mediu și reducerea poluării solului și apei. Vă informăm că împotriva reprezentanților legali ai S.C. Rafinăria Astra Română SA, pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute și sancționate de art. 98 alin. (5), lit. b) din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, Garda Națională de Mediu a înaintat, la data de 24.10.2023, sesizare penală Parchetului de pe lângă Judecătoria Ploiești, întrucât controlul a depistat în continuare, pe amplasamentul Parcului Mimiu, deșeuri periculoase – pământ cu conținut de produse petroliere și gudroane acide.”

Doi ani fără măsuri, pericolul rămâne

În ciuda sesizării penale și a gravității situației constatate, în ultimii doi ani nu a fost luată nicio măsură concretă de ecologizare a zonei.

Mai mult, odată cu tăierea și valorificarea metalului provenit din rezervoarele de depozitare a produselor petroliere, lacurile cu substanțe toxice au rămas complet expuse, între locuințele din cartierul Mimiu.

Gardul de beton care împrejmuia zona a dispărut, iar depozitele de deșeuri periculoase cu gudroane acide, se află acum neprotejate, reprezentând un pericol major nu doar pentru mediu, ci și pentru siguranța locuitorilor din zonă.

Observatorul Prahovean va urmări evoluția anchetei penale și va reveni cu informații despre eventualele măsuri dispuse de autorități.