Vă plac iluminatul festiv și Târgul de Crăciun de la Ploiești?

Marius Nica
Autor: Marius Nica
roata panoramica ploiesti

Observatorul Prahovean lansează astăzi un nou sondaj de opinie online având ca temă organizarea sărbătorilor de iarnă de către Primăria Ploiești.

Duminică, 30 noiembrie, la Ploiești s-au aprins luminile de sărbători și a fost deschis, oficial, Târgul de Crăciun. Acesta este amenajat în zona centrală a orașului și conține o zonă de food, un mini-orășel al copiilor, o roată panoramică și un patinoar.

Câteva  mii de ploieșteni au asistat la acest eveniment, în ciuda condițiilor meteo nefavorabile.

Detalii aici: Ce prețuri sunt la Târgul de Crăciun din Ploiești

În acest context, puteți răspunde la întrebarea Vă plac iluminatul festiv și Târgul de Crăciun de la Ploiești? cu una dintre opțiunile sondajului de mai jos:

Rezultatele celui mai recent sondaj online, privind temele pentru elevi, la care au participat peste 2000 de cititori, rezultatele au fost următoarele:

Sunteți de acord cu reducerea temelor pentru acasă pentru elevi?

Da – 64.43%
Nu – 31.05%
Nu știu/Nu ma interesează – 4.52%

rezultate sondaj teme elevi

Sondaj Observatorul Prahovean

Exclusiv

Cum putea fi evitată criza apei din Prahova. ”Bazinul e avariat”

Marius Nica Marius Nica -
Criza apei care afectează peste 100.000 de locuitori din...

Prosumatorii, victimele sistemului. Produc energie, dar sunt ”arși” la facturi

Alexandru Olteanu Alexandru Olteanu -
Sunt prosumator, client Electrica Furnizare. Panourile de pe casă...

De ce vin urșii în zonele locuite și de ce atacă animale

Corina Matei Corina Matei -
Atacurile urșilor în ultimii ani au cunoscut o amploare...

