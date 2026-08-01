Bărbat de 56 de ani, dat dispărut în Prahova. Apelul Poliției

Un bărbat în vârstă de 56 de ani, din comuna Scorțeni, este căutat de polițiști după ce a plecat de la domiciliu și nu a mai revenit. Persoanele care dețin informații despre acesta sunt rugate să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție sau să sune la 112.

Polițiștii din cadrul Postului de Poliție Scorțeni au fost sesizați sâmbătă, 1 august, de o femeie cu privire la dispariția lui Uță Aurel Adrian, în vârstă de 56 de ani.

„Bărbatul a plecat voluntar de la domiciliul său din comuna Scorțeni și nu a mai revenit până în prezent”, a transmis IPJ Prahova.

Semnalmentele bărbatului dispărut

Uță Aurel Adrian are o înălțime de aproximativ 1,62 metri, păr șaten, ochi albaștri și față ovală.

La momentul plecării de acasă, acesta purta pantaloni scurți de culoare neagră și un tricou albastru cu imprimeu.

Polițiștii continuă verificările pentru găsirea bărbatului. Persoanele care l-au văzut sau care pot oferi informații despre locul în care s-ar putea afla sunt rugate să se adreseze celei mai apropiate unități de poliție sau să apeleze numărul unic de urgență 112.