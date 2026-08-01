Cutremur de magnitudine 4,7 la Napoli. 21 de persoane au fost rănite, două sunt în stare gravă

Un cutremur cu magnitudinea 4,7 a zguduit vineri seară regiunea orașului Napoli, în sudul Italiei. Seismul a provocat rănirea a 21 de persoane, dintre care două se află în stare gravă, și a produs pagube materiale, potrivit autorităților italiene, citate de AFP.

Cutremurul s-a produs la ora locală 19:46, respectiv 20:46 ora României, la o adâncime de trei kilometri.

Epicentrul a fost localizat în regiunea Campi Flegrei, între localitățile Pozzuoli și Quarto, la vest de Napoli, a anunțat Institutul Național de Geofizică și Vulcanologie din Italia.

În noaptea de vineri spre sâmbătă, seismul a fost urmat de zeci de replici de intensitate mai redusă. Cea mai puternică dintre acestea a avut magnitudinea 3,1 și s-a produs la ora locală 05:47, respectiv 06:47 ora României, potrivit Agerpres.

Regiunea Campi Flegrei, unde se află cel mai mare crater vulcanic din Europa, este afectată în mod regulat de activitate seismică.

În cel mai recent bilanț publicat sâmbătă, Protecția Civilă din Italia a anunțat că 21 de persoane au fost rănite. Două dintre acestea au fost încadrate la cod roșu, ceea ce indică necesitatea acordării cu prioritate a asistenței medicale de urgență.