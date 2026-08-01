Fabrică de mase plastice din Prahova, amendată din nou după ce a ignorat decizia de oprire a activității

O societate comercială cu punctul de lucru în satul Cocorăștii Caplii, comuna Măgureni, a fost sancționată din nou de Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Prahova, după ce inspectorii au constatat că firma și-a continuat activitatea fără Autorizație de Mediu, deși fusese deja amendată și obligată să intre în legalitate.

La un control neplanificat efectuat în luna iulie, comisarii de mediu au verificat modul în care operatorul economic a respectat măsurile dispuse în urma unei verificări anterioare. Concluzia a fost că societatea continua să desfășoare activități de fabricare a produselor din material plastic fără a deține Autorizația de Mediu obligatorie.

În consecință, Garda de Mediu Prahova a aplicat o nouă amendă, în valoare de 50.000 de lei.

Societatea nu se află la prima abatere. În luna aprilie 2026, în urma unui control la același punct de lucru din Cocorăștii Caplii, inspectorii au descoperit că firma producea plăci, folii, tuburi și profile din material plastic (cod CAEN 2221) fără Autorizație de Mediu, document obligatoriu potrivit Ordinului nr. 1798/2007.

Atunci, operatorul economic a fost sancționat cu o amendă de 60.000 de lei, iar Garda de Mediu a dispus sistarea activității până la intrarea în legalitate, reSpectiv până la obținerea Autorizației de Mediu.

Potrivit rezultatelor ultimului control, măsurile impuse nu au fost respectate, iar societatea și-a continuat activitatea fără documentele prevăzute de legislația de mediu.

Reprezentanții Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Prahova au anunțat că vor continua să monitorizeze operatorul economic pentru a verifica respectarea obligațiilor legale și a măsurilor dispuse în urma controalelor.