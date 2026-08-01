Ultima reuniune hipică din această vară, la Ploiești. Premiul de Vacanță aduce spectacol pe Hipodrom

Duminică dimineață, 2 august, Hipodromul Ploiești devine din nou locul de întâlnire pentru iubitorii de cai și nu numai. Începând cu ora 10:00, are loc ultima reuniune hipică înainte de pauza de vară. Atracția principală va fi mult așteptatul Premiu de Vacanță.

Evenimentul este organizat de Clubul Sportiv Municipal Ploiești, sub autoritatea Consiliului Local și a Primăriei Municipiului Ploiești, și promite cinci curse spectaculoase de trap.

Cele mai importante curse ale zilei

Programul începe la ora 10:00, cu Premiul Joben, unde vor lua startul 10 cai. La 10:25 este programat Premiul Jurista.

Unul dintre cele mai interesante momente ale reuniunii va fi Premiul Cailor de 2 ani „Regele Ferdinand”, programat la 10:55, competiție în care publicul va putea admira pe pistă cei mai tineri cai aflați în concurs.

Punctul culminant al zilei va fi însă Premiul de Vacanță, care începe la 11:30, înainte ca reuniunea să se încheie, la 11:55, cu Premiul Jurat.

Distracție și pentru cei mici

Organizatorii s-au gândit și la copii. Pe durata evenimentului va fi amenajat un „fun corner”, unde cei mici se vor putea juca în siguranță, sub supravegherea personalului Complexului Hipodrom.

În plus, copiii vor avea ocazia să se plimbe gratuit cu iapa Luna, datorită partenerilor de la Centrul de Echitație „Luna Horse”, una dintre atracțiile preferate la reuniunile hipice organizate la Ploiești.

Cât costă biletul de intrare

Accesul la eveniment este unul accesibil. Un bilet costă 5 lei, iar copiii cu vârsta sub 7 ani și persoanele cu dizabilități beneficiază de intrare gratuită.

Urmează vacanța de vară pentru cai

Reuniunea de duminică marchează și începutul vacanței de vară pentru caii de trap. Pauza va dura puțin peste o lună, iar competițiile vor reveni pe Hipodromul Ploiești în 6 septembrie, odată cu desfășurarea Premiului de Viteză „Rarău”.

Programul reuniunii poate fi consultat mai jos:

ProgramReuniune2august