Criză energetică în România. Cât ar mai putea funcționa centrala de la Cernavodă cu Dunărea la actualul debit

Scăderea accentuată a debitului Dunării pune presiune pe funcționarea Centralei Nuclearoelectrice de la Cernavodă. Potrivit directorului general adjunct al Administrației Naționale „Apele Române”, Sorin Rîndașu, în condițiile actuale, centrala mai poate funcționa la limită încă aproximativ patru-cinci zile.

La intrarea Dunării în țară, la Baziaș, debitul este de 1.590 de metri cubi pe secundă și este estimat să scadă până la aproximativ 1.450 de metri cubi pe secundă în jurul datei de 7 august. În zona Cernavodă, nivelul fluviului scade cu aproximativ 2-3 centimetri pe zi.

Pentru a menține în funcțiune centrala, autoritățile au dispus măsuri de urgență aprobate de Comitetul Național pentru Situații de Urgență. Acestea includ dirijarea unui debit mai mare de apă pe Dunărea Veche prin scufundarea controlată a unor barje încărcate cu piatră în zona Brațului Bala, precum și lucrări de dragaj pe sectorul Cernavodă – confluența Brațului Bala cu Dunărea Veche.

Potrivit oficialului, intervențiile sunt coordonate pe baza măsurătorilor batimetrice și trebuie realizate fără a afecta funcționarea centralei, în special prin evitarea creșterii turbidității apei utilizate în procesul tehnologic.

Sorin Rîndașu a precizat că nu există riscuri privind siguranța centralei nucleare. Dacă nivelul Dunării va continua să scadă, iar măsurile adoptate nu vor fi suficiente, procedurile prevăd oprirea preventivă a Reactorului 2 pentru a menține instalația în condiții de maximă siguranță.

Oficialul a mai arătat că precipitațiile înregistrate în Austria ar putea contribui la creșterea debitelor Dunării, însă efectele acestora vor ajunge în România abia peste aproximativ două săptămâni, motiv pentru care autoritățile încearcă să gestioneze situația folosind resursele disponibile la nivel local.