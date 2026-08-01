Scumpiri la pompă în prima zi din august. Motorina a depășit 10,50 lei pe litru la Petrom și OMV

Prețurile carburanților au crescut din nou sâmbătă, 1 august, după mai multe scumpiri înregistrate în ultimele zile. Cele mai importante majorări au fost aplicate de OMV Petrom, care a scumpit benzina standard cu 5 bani pe litru, iar motorina standard cu 15 bani pe litru.

În urma noilor ajustări, motorina standard a depășit pragul de 10,50 lei pe litru atât în stațiile Petrom, cât și în cele OMV.

Cât costă benzina standard la 1 august 2026

La Petrom, prețul benzinei standard a crescut de la 9,36 lei pe litru vineri, 31 iulie, la 9,41 lei pe litru sâmbătă, ceea ce înseamnă o majorare de 5 bani.

OMV a aplicat o creștere similară, de la 9,42 lei pe litru la 9,47 lei pe litru. În celelalte rețele, prețurile au rămas în general stabile. MOL și Rompetrol au menținut tariful de 9,42 lei pe litru, iar Lukoil a păstrat prețul de 9,44 lei pe litru.

În stațiile Socar, benzina standard se vinde cu prețuri cuprinse între 9,36 și 9,39 lei pe litru, față de nivelul de 9,36 lei pe litru înregistrat vineri.

Motorina s-a scumpit cu 15 bani la Petrom și OMV pe 1 august 2026

Cea mai importantă creștere a fost înregistrată în cazul motorinei standard. La Petrom, prețul a urcat de la 10,42 lei pe litru la 10,57 lei pe litru, cu 15 bani mai mult față de ziua precedentă.

În stațiile OMV, motorina standard s-a scumpit tot cu 15 bani, de la 10,48 lei pe litru la 10,63 lei pe litru. MOL a menținut prețul de 10,47 lei pe litru, iar Rompetrol a păstrat tariful de 10,48 lei pe litru.

Lukoil continuă să aibă cel mai ridicat preț din piață pentru motorina standard, de 10,68 lei pe litru, după valul de scumpiri din ultimele zile. La Socar, prețurile motorinei variază între 10,42 și 10,44 lei pe litru, în scădere față de nivelul de 10,47 lei pe litru raportat vineri.