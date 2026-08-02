Alpinist rănit grav în Poiana Țapului, după ce a căzut din perete. Intervenție dificilă a Salvamont Prahova

Un alpinist a fost grav rănit, sâmbătă, 1 august, în zona Poiana Țapului, după ce a căzut dintr-un perete de stâncă. Bărbatul, care plecase singur pentru a deschide un nou traseu de cățărare, a fost găsit în stare de semiconștiență și cu multiple traumatisme.

UPDATE: ora 10.45

Din păcate, victima a decedat la Spitalul Județean de Urgență Ploiești în cursul nopții.

Potrivit Salvamont Prahova, alarma a fost dată de un prieten al alpinistului, după ce acesta nu s-a mai întors odată cu lăsarea întunericului. Salvatorii montani au format de urgență o echipă de căutare și au început verificările în zona Poiana Țapului. Echipa de intervenție a identificat mai întâi autoturismul bărbatului, după care a pornit către traseul de alpinism.

„Am constituit de urgență o echipă de căutare și intervenție, care a identificat autoturismul acestuia în Poiana Țapului și a pornit către traseul de alpinism. Alpinistul a fost găsit căzut din perete, prezentând multiple traumatisme și aflându-se în stare de semiconștiență”, a precizat Salvamont Prahova.

Victima a fost transportată la spital

Salvatorii i-au acordat bărbatului primul ajutor la fața locului, după care l-au transportat până într-o zonă în care putea ajunge ambulanța.

„După acordarea primului ajutor medical la fața locului, victima a fost transportată într-un punct accesibil, de unde a fost preluată de un echipaj de ambulanță și transportată la spital”, au mai transmis salvamontiștii.

Intervenția s-a desfășurat în condiții dificile, după lăsarea întunericului, într-o zonă greu accesibilă.

Avertismentul Salvamont Prahova

În urma incidentului, salvatorii montani atrag din nou atenția asupra riscurilor presupuse de deplasările solitare și de abordarea traseelor dificile fără măsuri adecvate de siguranță.

„Muntele oferă experiențe deosebite, însă nu iartă erorile. Prudența, pregătirea corespunzătoare și respectarea regulilor de siguranță pot face diferența dintre o experiență reușită și o situație critică”, este avertismentul transmis de Salvamont Prahova.