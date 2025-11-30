Ce prețuri sunt la Târgul de Crăciun din Ploiești

Duminică, 30 decembrie, s-au aprins luminițele de sărbători la Ploiești. Tot în această seară s-a deschis și Târgul de Crăciun, care este amenajat în zona pietonală dintre Palatul Culturii și pasajul Nichita Stănescu.

Reporterii Observatorului Prahoveni au fost prezenți la evenimentul care a adunat câteva mii de ploieșteni în centrul orașului. Față de anul trecut, prețurile sunt sensibil mai mari.

Prețul unei „ture” cu roata panoramică din Ploiești

De exemplu, un bilet la roata panoramică este de 30 de lei, față de 25 de lei în 2024. „Tura” durează câteva minute entru a putea admira orașul de la înălțime.

Roata are 34 de metri și a fost amplasată în Parcul Nichita Stănescu din centrul Ploieștiului.

Cât costă intrarea pe patinoarul de la Târgul de Crăciun Ploiești

Patinoarul amenajat în jurul statuii lui Nichita Stănescu nu a fost funcțional, din cauza ploii și a temperaturilor ridicate. Administratorul instalației speră să-l deschidă mâine, dacă nu vor mai fi precipitații. Programul de funcționare va fi zilnic, între orele 10:00 și 22:00.

Pentru intrarea pe patinoar, amatorii sportului de iarnă vor plăti 30 de lei pentru 90 de minute, pentru închirierea de patine 30 lei, iar închirierea de „pinguin” pentru începători costă 20 lei. Pentru garderobă se percepe o taxă de 5 lei.

Cât costă un pahar de vin fiert

Unul din cele mai căutate produse la târgurile de Crăciun este vinul fiert. La tarabele din centrul orașului, prețul unui pahar de vin cu portocale și scorțișoare variază între 10 și 13 lei.

Pentru un ceai cald prețul este de 7 lei. Tot 7 lei costă și o ciocolată caldă. În schimb, prețul unei sticle cu apă nu depășește 6 lei.

Cât costă o porție de sarmale

La Tîrgul de Crăciun a fost amenajată și o zonă de preparate calde. Astfel, pentru o porție de sarmale doritorii vor scoate din buzunar 35 de lei sau 6 lei pe bucată, în funcție de preferințe.

De asemenea, se poate găsi fasole cu ciolan la 35 de lei, în timp ce un kurtos costă 20 de lei.

Carnea la garnită costă 15 lei/100 gr, iar pastrama de berbecuț costă 20 lei/100 gr.

În cazul produselor tradiționale, spre exemplu, șoriciul de porc costă 23 lei/100 gr., mușchiul crud afumat 70 lei/kg, carnea la garniță 9 lei/100 gr., iar pastrama de berbecuț costă 65 lei/kg.

La brânzeturi, prețurile stau în felul următor: cașcaveaua afumată costă 55 lei/kg, telemeaua veche de oaie 50 lei/kg, brânza de burduf 65 lei/kg, iar urda sărată 40 lei/kg.

Târgul de Crăciun va funcționa până pe 11 ianuarie 2026.