Observatorul Prahovean

Nominalizările pentru Gala Tineretului Prahovean 2025 sunt deschise

Redacția Observatorulph.ro
Autor: Redacția Observatorulph.ro
gala tineretului prahovean

Gala Tineretului Prahovean intră în linie dreaptă. Evenimentul este organizat de Asociația Arhivarul, în parteneriat cu Asociația EUROSPIRIT și finanțat de Consiliul Județean Prahova prin concursul de proiecte.

Organizatorii fac un apel la comunitate pentru propuneri de proiecte care au avut impact și care au inspirat alți tineri.

Sunt disponibile următoarele secțiuni:

Tineri care inspiră – dedicată tinerilor cu vârsta între 14 și 35 de ani care au avut o activitate remarcabilă în anii 2024–2025, contribuind prin inițiative, implicare și exemple pozitive.

Comunități care inspiră – dedicată organizațiilor de tineret și ONG-urilor din Prahova care au implementat proiecte cu impact în perioada 2024–2025.

Formularul de înscriere este disponibil AICI

Calendarul Galei Tineretului Prahovean 2025

11 – 16 noiembrie → Perioada de înscrieri

17 – 19 noiembrie → Etapa de jurizare

20 noiembrie → Anunțarea câștigătorilor (prin mesaj privat)

21 noiembrie → Premierea nominalizaților la Gala Tineretului Prahovean

”Va fi o gală plină de inspirație, emoție și recunoaștere pentru tinerii și organizațiile care schimbă comunitățile din Prahova” promit organizatorii.

Gala va avea loc pe 21 noiembrie, ora 18:00, în Sala „Marea Unire” a Palatului Culturii din Ploiești.

