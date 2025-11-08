Reacția Kaufland legată de apa de robinet „marcă proprie”, vândută drept „de izvor”

În urma articolului publicat pe 5 noiembrie 2025, prin care observatorulph.ro semnala faptul că supermarketurile ne vând apă de robinet ”marcă proprie” drept una de izvor, există o primă reacție din partea unui important lanț de magazine: „Apa K-Classic comercializată în magazinele Kaufland este apă de izvor, conform Hotărârii Guvernului nr. 1020 din 1 septembrie 2005, care stabilește clar cerinţele pentru acest tip de apă.

Reacția a venit din partea companiei Kaufland, la scurt timp după ce, în paginile observatorulph.ro, a fost semnalat faptul că apa de izvor marcă proprie este, de fapt, una de la robinet.

Reacția Kaufland România:

„Vă transmitem mai jos poziția companiei Kaufland România, în legătură cu articolul publicat pe site-ul Observatorulph.ro: „Supermarketurile ne vând apă de robinet „marcă proprie” drept una „de izvor”.

Apa de izvor este o apă destinată consumului uman, în stare naturală și îmbuteliată la sursă. Aceasta trebuie să îndeplinească toate condițiile de potabilitate prevăzute de lege și nu poate fi supusă altor tratamente decât cele permise.

De asemenea, potrivit răspunsului oficial transmis de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), obligația de a înscrie compoziția chimică pe etichetă se aplică doar apelor minerale naturale. Pentru apa de izvor, legislația nu impune această mențiune, întrucât sunt respectate alte criterii legale privind calitatea și potabilitatea.

Prin urmare, apa K-Classic respectă toate normele legale de etichetare și calitate. Kaufland se asigură constant, prin verificări și analize periodice, că produsele din portofoliul mărcilor proprii sunt sigure și conforme cu standardele în vigoare”.