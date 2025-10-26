Adolescenții, victime ale dependenței de social media

Jumătate dintre elevii români declară că nu își mai pot controla timpul petrecut pe rețelele de socializare. Fetele sunt mai afectate de dependența de social media (58%), în timp ce băieții manifestă mai frecvent dependență de gaming. Raportul European ESPAD 2024, publicat de Agenția Uniunii Europene privind Drogurile, scoate la iveală date îngrijorătoare despre viciile tinerilor, printre acestea regăsindu-se dependența digitală, consumul de tutun, alcool și droguri, dar și jocurile de noroc.

- Publicitate -

Potrivit Agenției Naționale pentru Politici și Coordonare în Domeniul Drogurilor și al Adicțiilor, 1 din 2 adolescenți are un risc ridicat de dependență digitală, România este locul 4 la consumul de tutun în rândul adolescenților, 8 din 10 adolescenți consumă alcool, canabisul rămâne drogul preferat al tinerilor, iar 1 din 4 adolescenți au avut acces jocurile de noroc.

1 din 2 adolescenți are un risc ridicat de dependență digitală

Raportul arată, potrivit edupedu.ro, că aproape jumătate dintre adolescenții europeni (47%) indică un nivel ridicat de risc asociat utilizării rețelelor de socializare, iar 1 din 5 (22%) manifestă comportamente problematice legate de jocurile video.

- Publicitate -

România se situează peste media europeană, cu 53% dintre adolescenți care consideră că au o problemă în privința timpului de utilizare a social media și 25% care recunosc dificultăți de control al timpului petrecut în jocuri. Fetele sunt mai afectate de dependența de social media (58%), în timp ce băieții raportează de peste două ori mai des comportamente problematice de gaming (16% față de 6% la fete).

Studiul ESPAD 2024 atrage atenția că timpul petrecut online de adolescenți a crescut semnificativ, iar expunerea prelungită la rețele sociale și jocuri este corelată cu tulburări de somn, dificultăți școlare și un risc mai mare de consum de substanțe.

România, locul 4 la consumul de tutun în rândul adolescenților

Potrivit raportului, 26% dintre adolescenții de 15-16 ani au fumat țigarete din tutun în ultimele 30 de zile, în timp media europeană este de 18%. România este pe locul 4 în Europa.

- Publicitate -

Conform datelor ESPAD în România, Bulgaria și Italia au declarat un consum zilnic de țigări mai mare la fete decât băieții.

1 din 2 adolescenți au încercat țigări electronice

Studiul EUDA arată o creștere îngrijorătoare în privința consumului de țigări electronice la nivelul celor 37 de state. Aproape jumătate dintre adolescenții europeni au încercat țigările electronice cel puțin o dată. Media la nivelul țărilor participante la studiul ESPAD este de 44%, însă diferențele între state sunt semnificative, de la 22% până la 57%.

Unul din doi elevi din România a declarat că a încercat țigări electronice și unu din trei au folosit în ultimele 30 de zile.

- Publicitate -

Același lucru se întâmplă și în alte 12 dintre cele 37 de țări analizate, mai ales din Europa Centrală, de Est și de Sud-Est. Ungaria (57%) și Slovacia (56%) sunt în fruntea listei, urmate de Cehia, Polonia și Estonia, unde nivelul de utilizare ajunge la 55%, urmate de țara noastră cu 53%.

Studiul ESPAD 2024 arată o schimbare semnificativă în percepția adolescenților europeni: țigările electronice sunt considerate mai ușor de obținut decât cele tradiționale. În același timp, percepția riscului asociat vapatului rămâne scăzută, mulți tineri fiind convinși că aceste produse sunt mai puțin dăunătoare decât țigările clasice.

8 din 10 adolescenți români consumă alcool

Alcoolul rămâne cea mai răspândită substanță în rândul adolescenților europeni. Potrivit datelor din studiul ESPAD 2024, în medie, 73% dintre elevii de 15–16 ani au consumat alcool cel puțin o dată în viață.

- Publicitate -

Cele mai ridicate procente se înregistrează în Ungaria (91%) și Danemarca (90%). România se situează peste media europeană, cu un nivel de 81%, ocupând locul 9 între cele 37 de țări participante la studiu.

Alcoolul este considerat de adolescenți ca substanța cel mai ușor de procurat (69%), urmat de țigări electronice (52%) și țigarete (46%).

1 din 4 adolescenți au avut acces jocurile de noroc

Conform datelor ESPAD 2024, 23% dintre elevii de 15–16 ani au declarat că au jucat jocuri de noroc în ultimele 12 luni, fie în săli de jocuri, fie online, fie în ambele forme. Cele mai ridicate rate de participare se înregistrează în Italia (45%), Islanda (41%) și Grecia (36%). România este peste media europeană cu 25%. Băieții sunt mai predispuși să parieze decât fetele (29% față de 16% la nivelul Europei, 34% față de 16% în România).

- Publicitate -

Canabisul rămâne drogul preferat al adolescenților

Canabisul continuă să fie cel mai frecvent drog în rândul adolescenților europeni, însă consumul de alte substanțe prinde teren.

Potrivit raportului ESPAD 2024, 13% dintre adolescenții europeni au consumat cel puțin o dată în viață un drog ilicit, cel mai frecvent canabis (12%), urmat de ecstasy și amfetamine/metamfetamine. În România, prevalența de-a lungul vieții a consumului oricărui drog ilicit este de 6,2%, adică aproximativ 1 din 16 elevi de 15–16 ani a încercat cel puțin o substanță ilegală.

Raportul ESPAD 2024 arată scăderi în unele tipuri de consum, dar și creșteri la medicamentele folosite non-medical, precum tranchilizante, sedative și analgezice și inhalanți.

- Publicitate -

Intervievații consideră că substanța cea mai ușor de procurat rămâne canabisul (26% la nivel european, 14% în România), iar pe locul doi se află cocaina (13% la nivel european, 9,7% în România), iar pe locul trei se află tranchilizantele fără prescripție medicală (19% media europeană, 8,8% în România).