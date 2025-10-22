La 90 ani, în urma unui incendiu, a ajuns să stea sub cerul liber (VIDEO)

La 90 de ani, o ploișteancă, Ana Atănăsoaie, a ajuns să trăiască sub cerul liber, după ce locuința, acordată de Primărie, în care femeia a stat cu chirie mai bine de 70 de ani, a fost mistuită de flăcări. Disperată, bătrâna cere acum ajutor. Nu mai are pe nimeni și o îngrozește gândul că vine iarna, iar ea nu va avea unde să poată pune liniștită capul pe pernă.

Ana Atănăsoaie şi-a pierdut aproape toată agoniseala de-o viață, după ce un incendiu s-a extins de la casa vecină și la locuința ei.

Alarma pe strada Mihai Bravu s-a dat joi, 2 octombrie. La fața locului au fost mobilizate 3 autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială pentru intervenție de la înălțime și un echipaj SMURD. Din informațiile transmise la acel moment de ISU Prahova, incendiul s-a manifestat generalizat și a distrus complet locuința de la care a pornit focul, afectând, însă, și casa în care locuia, din 1954, Ana Atănăsoaie.

Din păcate, după lichidarea flăcărilor, pompierii prahoveni au descoperit și trupul carbonizat al unui bărbat în vârstă de 63 de ani.

„Nu am unde să mă duc, nu mai am pe nimeni”

„Era vecinul meu, a murit săracul. Soția a fost și ea rănită, am înțeles că au luat-o copiii. Stăteau aici tot ca și chiriași ai Primăriei. Eu nu am unde să mă duc. Toți din familia mea au decedat, copii nu am avut. Ce mă fac acum? Vine iarna, iar eu am rămas cu niște mormane de haine mucegăite și o casă în care nu mai pot sta. Mi-au zis pompierii să nu risc să mai intru că oricând se poate prăbuși tavanul peste mine.

Pereții sunt uzi și plini de mucegai. Noaptea, de când cu necazul, am mai dormit pe la foste colege de la fabrica Dorobanțu, unde am lucrat, până acum 30 de ani, ca țesătoreasă. M-au mai primit de milă. Dimineața plec de la ele, însă. Au familii, nu pot deranja.

„Mi-au zis să aștept. Păi eu, la 90 de ani, mai sunt om să aștept?!”

Așa că vin la fosta mea casă și stau în curte, pe trepte, cât mai ține, cât de cât, vremea bună. Când o veni gerul, zăpada, nu știu încotro să mă îndrept. M-am interesat la Primărie, i-am rugat să mă ajute cu o altă locuință, la adăpostul de noapte nu vreau să mă duc, îmi e teamă. Mi-au zis să aștept. Păi eu, la 90 de ani, mai sunt om să aștept?!”, ne-a povestit, dintr-o suflare, bătrâna, care nu își dorește decât un loc unde să își ducă zilele, atâtea câte o mai avea de la Dumnezeu, după cum ne-a mai mărturisit femeia.

Situația în care a ajuns Ana Atănăsoaie este cunsocută la nivelul Direcției Gestiune Patrimoniu din cadrul Primăriei Ploiești.

Director adjunct, Direcția Gestiune Patrimoniu: „O vom sprijini”

Directorul adjunct, Amedeo Tăbârcă, a precizat că a fost nevoie de întocmirea unei informări din partea ISU Prahova, pentru ca bătrâna să poată fi mutată într-o altă locuință, proprietate a orașului.

„În baza avizului comisiei de patrimoniu, care a fost favorabil, se va proceda acum la vizionarea spațiilor locative disponibile, dar și la promovarea unei HCL care va fi analizată. În niciun caz, bătrâna în cauză nu va rămâne pe drumuri. O vom sprijini să aibă din nou un acoperiș deasupra capului, tot cu o chirie modică, așa cum a plătit timp de zeci de ani”, a transmis Amedeo Tăbârcă.