Tumoră cerebrală sau lupta unei ploieștence pentru viață

Când un medic îți spune că ai cancer, un întreg univers ți se prăbușește. La 56 de ani, o femeie din Ploiești, Elena Matei, în loc să se bucure de viață, duce o luptă injustă cu o boală nemiloasă: cancer. O tumoră cerebrală, care i-a frânt orice vis și i-a transformat viața într-o continuă luptă. Una atât de injustă și inegală.

„Totul a început acum o săptămână, când mama, femeie în putere, a aflat că are o tumoră la cap, de circa 6 cm. Fără operație va muri”, și-a început povestea Medeea, fiica Elenei Matei.

Aceeași fiică a continuat să relateze drama mamei ei

Mamă care esingurul om pe care îl mai are azi Medeea, după ce tatăl i-a murit răpus tot din cauza cancerului.

„În urma mai multor păreri de la diferiti doctori, am ales să o duc pe mama mea prin diverse controale, inclusiv la spitalul Bagdasar Arseni din București.

Zis și făcut, am făcut programare. Ajunse acolo, zilele trecute, de la ora 8:30 de dimineața abia am reușit să intram la consult la ora 13.00, din păcate.

Asta pentru că el, domnul doctor, era în operație. Am zis că poate o să primesc vești bune și poate o să facem în așa fel încât să o pot opera cât mai rapid. Din păcate, veștile au fost altfel: domnul doctor a revăzut RMN-ul spunând că tumora mamei este foarte mare. Mi-a transmis că este un caz destul de grav ,care trebuie neapărat operat, însă, dânsul era plin de programări.

„Mama va muri fără operație”

Majoritatea persoanelor aveau tumori și nu putea să o ajute decât în noiembrie. Dat fiind faptul că timpul mamei e limitat și, dată fiind dimensiunea tumorii, poate muri fără operație.

De aici au început restul veștilor rele:

Vederea să nu îi mai revină

Comportamentul și confuziile să rămână la fel

Se poate să îi afecteze chiar și mersul, posibil paralizie

Din cauză că este diabetică, mama va pierde foarte mult sânge și aici m-au întrebat dacă am donatori in familie. Am răspuns că nu știu ce grupă are. Trebuie să sun medicul la care este înscrisă pentru controalele de diabet și abia atunci o să pot afla. Apoi mi-au dat una dintre cele mai groaznice vești că s-ar putea să fie șanse să moară.

Aici mi s-au înmuiat picioarele. Eu nu mai știu ce să mai zic, sunt total devastată. Vestea bună este că am reușit să îi obțin o trimitere de la medicul de familie și ,bineînțeles, cu ajutorul și al vostru, să o programez la Brain Institute.

„Am nevoie de toți oamenii buni aproape pentru a-mi salva mama”

Costurile pentru operație, peste 40.000 de lei, le-am acoperit din donații, însă, nu știu cum mă voi descurca cu spitalizarea, care costă 1700 pe zi, post operator, plus tratamentul. Am nevoie de toți oamenii buni aproape pentru a-mi salva mama”, a transmis Medeea, fiica Elenei Marin.

Drumul Elenei Matei spre vindecare e lung și anevoios, dar presărat cu speranță și șansa că, într-o zi, ea va zâmbi din nou. Și va trăi la fel de frumos, așa cum a făcut-o până acum o săptămână când i s-a pus cumplitul diagnostic.

„Vă mulțumesc extrem de mult că m-ați susținut și că mă sustineți ! Am nevoie ca mama să trăiască! La Brain Institute mi-au spus că își va reveni, că va fi bine. Acum asta este în mâinile medicilor să facă tot ce le stă în putință ca ea, mama, să poată trăi” este mesajul disperat al Medeei, fiica Elenei Matei.

Cei care vor să îl sprijine pe ploieșteancă po face o mică donație în următorul cont:

Banca Transilvania:

Iban : RO81BTRLRONCRT0563341801

Nume beneficiar: Matei Medeea Elena

REVOLUT :Iban : RO76 REVO 0000 1225 1310 6292

Nume beneficiar : Matei Medeea Elena