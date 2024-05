Ploieșteanca Ariana Vlaicu (22 de ani) are nevoie de ajutorul nostru pentru un tratament care îi poate salva viața

Ploieșteanca Ariana Vlaicu are nevoie de ajutorul nostru pentru a continua lupta după o operație de îndepărtare a unei tumori pe creier. Este vorba de un tratament salvator pentru care familia nu are suficiente resurse materiale să-l achite.

Ariana a aboslvit cursurile ASE București și la scurt timp după ce a reușit să se angajeze la o companie, a aflat că are o tumoră pe creier.

Aceasta a fost suspusă unei intervenții chirurgicale, dar are nevoie și de un tratament cu protoni care poate fi făcut la o clinică din Marea Britanie. În total, are nevoie de aproximativ 150.000 de euro.

Mama fetei a povestit coșmarul prin care trece familia pentru presa locală:

„Pe data de 6 mai, Ariana s-a trezit brusc cu o presiune la cap și o stare generală proastă. A fost, până în acel moment, un copil sănătos care a avut grijă de corpul ei, ducând un stil de viață sănătos.

În acea zi, simțindu-se rău, am plecat la București la Spitalul «Bagdasar Arseni», de urgenţă, unde a fost diagnosticată cu tumoră talamică dreapta. Starea de rău era provocată de o hidrocefalie generată de tumoră. A fost operată de urgenţă la Spitalul Monza de către dr. Sergiu Stoica, tumora a fost îndepărtată, însă în urma rezultatului biopsiei diagnosticul a fost de gliom grad 4. Această terapie cu protoni nu se decontează de Casa de Asigurări de Sănătate şi nici nu se face în ţară.

Ariana are nevoie de încă o şansă la viaţă şi noi, ca părinţi, nu ne permitem aceste costuri. Deja am fost ajutaţi şi până acum de oameni cu suflet mare, fără de care nu am fi ajuns în acest punct.

Este îngrozitor pentru noi să ştim că nu ne putem ajuta copilul şi că trebuie să cerem ajutor în jur, dar este singura şansă a Arianei la acest tratament.

Le mulţumim anticipat tuturor celor care pot şi vor să ne ajute fiica! Sunteţi ultima noastră speranţă!”

Cei care doresc să o ajute pe Ariana pot dona în conturile:

Beneficiar: Ariana Vlaicu

IBAN: RO22 BREL 0005 5477 9431 0100 sau RO05INGB0000999914572937