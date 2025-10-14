Începe Ploiești JAZZ Festival 

Ploiești JAZZ Festival. Patru zile de magie sonoră, între 16 și 19 octombrie 2025. Ploieștiul devine din nou capitala jazz-ului românesc.

În perioada 16–19 octombrie 2025, la Ploiești se va trăi în ritmuri de swing, bebop și soul, celebrând două decenii de muzică, prietenie și inspirație la Ploiești JAZZ Festival, ajuns anul acesta la ediția a XX-a.

Ediția din acest an are o semnificație aparte, fiind una aniversară, iar începutul ei trebuie să fie pe măsură, un concert de deschidere strălucitor, în care se întâlnesc energia jazz-ului, rafinamentul orchestrei simfonice și măiestria artiștilor noștri.

Într-un oraș cu o istorie muzicală puternică, festivalul s-a născut din pasiunea și visul a patru oameni care au crezut în libertatea jazzului:

Puiu Mancaș, Puiu Comănescu, Șerban Ionescu Homoriceanu și Nelu Stan. Lor li se datorează o tradiție care, în douăzeci de ani, a devenit reper cultural național.

„Anul trecut promiteam că vom duce mai departe moștenirea lor, iar astăzi putem spune cu bucurie că ne ținem de cuvânt. Ediția aniversară e o declarație de dragoste

pentru jazz, pentru improvizație, pentru publicul care a fost mereu alături de noi”, transmit organizatorii de la Filarmonica „Paul Constantinescu” Ploiești.

Scena ploieșteană se va transforma, timp de patru seri, într-un spațiu în care talentul, pasiunea și libertatea de expresie vor fuziona într-o simfonie de energie și emoție.

Joi, 16 octombrie – “Jazz on the Big Screen”

Festivalul debutează, de la ora 19:00, cu un concert-spectacol care îmbină sonoritățile simfonice cu improvizația specifică jazz-ului.

Pe scenă vor urca Mihaela Alexa (voce), Ploiești JAZZ Trio – format din Sorin Zlat (pian), Răzvan Cojanu (contrabas) și Laurențiu Ștefan (tobe) – alături de Orchestra Simfonică a Filarmonicii “Paul Constantinescu”, condusă de maestrul Constantin Grigore.

De la ora 21:00, publicul va fi invitat la o călătorie muzicală plină de culoare, Omri Mor Trio aduce în Ploiești proiectul „A Song for Benji”.

Vineri, 17 octombrie – energia cluburilor internaționale

Seara începe la ora 19:00 cu Ben Chawes Quartet și turneul „Wait No More”, urmat de Platonic Band cu proiectul “Geometry of Creation”.

Sâmbătă, 18 octombrie – reverență pentru maeștrii jazzului

De la ora 19:00, Alex Jaxx Quartet aduce proiectul “Tribute To Charlie Parker w/Strings”.

Seara continuă cu Cătălin Huțanu & Alex Jaxx Septet w/ Strings, într-o reinterpretare a muzicii compozitorului Richard Oschanitzky, prin concertul „Revedere 85 Album”.

Duminică, 19 octombrie – finalul în forță

De la ora 19:00, Ploiești JAZZ Trio va susține concertul “The Power Of Three”.

Festivalul se va încheia la ora 21:00, cu Matti Klein Soul Trio și spectacolul „Bouncin’ In Bubbleverse”, o explozie de ritmuri, groove și energie pură.

Accesul publicului este liber, în limita locurilor disponibile, cu excepția concertului simfonic de deschidere “Jazz on the Big Screen”.

Bilete pentru Ploiești Jazz Festival XX – Grand Opening – 16 octombrie 2025 aici: https://filarmonicaploiesti.ro/…/ploiesti-jazz…/. Bilete pentru transmisia live: https://virtualconcerthall.ro/…/bilet-virtual…/.

Informații și rezervări: +40 726 203 744.