Aveţi mai multă încredere în spitalele de stat sau în cele private? Sondaj

În ultimele săptămâni, sistemul de sănătate din România a fost zguduit de o serie de tragedii care ridică din nou întrebări grave despre siguranța pacienților, indiferent dacă vorbim despre spitale publice sau unități medicale private.

La Iași, șapte copii au murit în urma unor infecții contractate în timpul spitalizării într-o unitate medicală de stat. Cazul a stârnit un val de revoltă și emoție în rândul opiniei publice, mai ales după ce au ieșit la iveală informații potrivit cărora problemele de igienă și lipsa de control al infecțiilor nosocomiale persistau de luni bune.

Tragedia a fost urmată de un alt caz cutremurător, de data aceasta într-o clinică privată din Constanța, unde o tânără mamă și-a pierdut viața după ce a născut. Circumstanțele decesului sunt investigate, iar autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili dacă au existat erori medicale sau întârzieri în intervenția echipei medicale.

Aceste două situații dramatice scot în evidență o realitate dureroasă, în România, diferența dintre sistemul de stat și cel privat devine tot mai greu de observat atunci când este vorba despre responsabilitate, proceduri și siguranța pacienților.

Deși românii plătesc din ce în ce mai mult pentru servicii medicale private, încrederea în întregul sistem sanitar se prăbușește odată cu fiecare caz de neglijență sau lipsă de transparență.

Ministerul Sănătății a anunțat că urmează controale ample în ambele unități medicale implicate, dar specialiștii atrag atenția că nu este vorba doar despre sancțiuni punctuale, ci despre o problemă sistemică — una care ține de formare profesională, infrastructură, protocoale și, mai ales, de o cultură a responsabilității care lipsește de la vârf până la nivelul de bază.

În acest context vă propunem un sondaj de opinie online. Puteți răspunde la întrebarea Aveţi mai multă încredere în spitalele de stat sau în cele private? cu una dintre opțiunile de mai jos: