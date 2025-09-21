Maia Morgenstern, spectacol în are liber, gratuit, la Ploiești

Astăzi, pe Bulevardul Castanilor din Ploiești, are loc ultima zi a Festivalului Interetnic „Alfabetul Conviețuirii” 2025. Pe scenă va urca și celebra actriță Maia Morgenstern. Intrarea este liberă.
Festivalul este inițiat și organizat de Uniunea Elenă din România, cu sprijinul Primăriei Municipiului Ploiești, Consiliului Județean Prahova și al Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploiești, sub înaltul Patronaj al Administrației Prezidențiale.
Programul festivalului de duminică, 21 septembrie 2025
13.00 – 13.10 – Ansamblul „ARETI” – Comunitatea Elenă Roman
13.10 – 13.30 – Ansamblul „AGORIA” – Comunitatea Elenă Onești
13.30 – 13.46 – Trupa de dansuri săsești Sebeș/Sächsische Volkstanzgruppe Mühlbach – FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR
13.46 – 14.01 – Ansamblul „IRINI” – Comunitatea Elenă Craiova
14.01 – 14.12 – Ansamblul „CUNUNA NUCETULUI”
14.12 – 14.29 – Ansamblul „ELEFTHERIA” – Comunitatea Elenă Calafat
14.29 – 14.49 – Ansamblul „PARNASSOS” – Comunitatea Elenă Brăila
14.49 – 14.57 – Grupul Vocal „Elada” – Comunitatea Elenă Pitești
14.57 – 15.17 – Asociația Folclorică „Brâu Muntenesc”
15.17 – 15.32 – Ansamblul „HORO” (Asociația Balgarska Radost din Băleni Sârbi) – Uniunea Bulgară din Banat
15.32 – 15.40 – Ansamblul Folcloric „Mugurașii de la chindie”
15.40 – 15.55 – Ansamblul „QARASU” – Uniunea Democrată a Tătarilor Turco – Musulmani din Romania
15.55 – 16.12 – Ansamblul „FLOARE DE CIREȘ” din Bănești
16.12 – 16.22 – Ansamblul „PAREA” – Comunitatea Elenă Târgoviște
16.22 – 16.27 – Ansamblul „Florile Chindiei”
16.27 – 16.45 – Ansamblul „MUGURI DE BREAZA” – Liceul Teoretic „Aurel Vlaicu” Breaza
16.45 – 17. 05 – Ansamblul „ILIOS” – Comunitatea Elenă Târgoviște
17.05 – 17.25 – Ansamblul „PERINIȚA” – Centrul Județean de Cultură Prahova
17.25 – 17.45 – Ansamblul „KYMATA” – Comunitatea Elenă Prahova
17.45 – 18.00 – Ansamblul „PRAHOVA” – Casa de Cultură „I.L. Caragiale” Ploiești
18.00 – 18.31 – Ansamblul „ACADEMIC STAR” – Casa de Cultură a Studenților din Ploiești
19.00 – 20.20 – Bucharest Klezmer Band și Maia Morgenstern + Formația „HAVERIM” – Federația Comunităților Evreiești din România.