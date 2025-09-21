Maia Morgenstern, spectacol în are liber, gratuit, la Ploiești

Astăzi, pe Bulevardul Castanilor din Ploiești, are loc ultima zi a Festivalului Interetnic „Alfabetul Conviețuirii” 2025. Pe scenă va urca și celebra actriță Maia Morgenstern. Intrarea este liberă.

- Publicitate -

Festivalul este inițiat și organizat de Uniunea Elenă din România, cu sprijinul Primăriei Municipiului Ploiești, Consiliului Județean Prahova și al Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploiești, sub înaltul Patronaj al Administrației Prezidențiale.

Programul festivalului de duminică, 21 septembrie 2025

13.00 – 13.10 – Ansamblul „ARETI” – Comunitatea Elenă Roman

13.10 – 13.30 – Ansamblul „AGORIA” – Comunitatea Elenă Onești

13.30 – 13.46 – Trupa de dansuri săsești Sebeș/Sächsische Volkstanzgruppe Mühlbach – FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR

13.46 – 14.01 – Ansamblul „IRINI” – Comunitatea Elenă Craiova

14.01 – 14.12 – Ansamblul „CUNUNA NUCETULUI”

14.12 – 14.29 – Ansamblul „ELEFTHERIA” – Comunitatea Elenă Calafat

14.29 – 14.49 – Ansamblul „PARNASSOS” – Comunitatea Elenă Brăila

14.49 – 14.57 – Grupul Vocal „Elada” – Comunitatea Elenă Pitești

14.57 – 15.17 – Asociația Folclorică „Brâu Muntenesc”

15.17 – 15.32 – Ansamblul „HORO” (Asociația Balgarska Radost din Băleni Sârbi) – Uniunea Bulgară din Banat

Sănătate Începe sezonul de gripă. Când se recomandă începerea vaccinării Odată cu sosirea toamnei și începerea anului școlar, revine, de obicei, și sezonul de gripă. Astfel, în această perioadă, revine în atenția tuturor vaccinarea...

- Publicitate -

15.32 – 15.40 – Ansamblul Folcloric „Mugurașii de la chindie”

15.40 – 15.55 – Ansamblul „QARASU” – Uniunea Democrată a Tătarilor Turco – Musulmani din Romania

15.55 – 16.12 – Ansamblul „FLOARE DE CIREȘ” din Bănești

16.12 – 16.22 – Ansamblul „PAREA” – Comunitatea Elenă Târgoviște

16.22 – 16.27 – Ansamblul „Florile Chindiei”

16.27 – 16.45 – Ansamblul „MUGURI DE BREAZA” – Liceul Teoretic „Aurel Vlaicu” Breaza

16.45 – 17. 05 – Ansamblul „ILIOS” – Comunitatea Elenă Târgoviște

17.05 – 17.25 – Ansamblul „PERINIȚA” – Centrul Județean de Cultură Prahova

17.25 – 17.45 – Ansamblul „KYMATA” – Comunitatea Elenă Prahova

17.45 – 18.00 – Ansamblul „PRAHOVA” – Casa de Cultură „I.L. Caragiale” Ploiești

18.00 – 18.31 – Ansamblul „ACADEMIC STAR” – Casa de Cultură a Studenților din Ploiești

19.00 – 20.20 – Bucharest Klezmer Band și Maia Morgenstern + Formația „HAVERIM” – Federația Comunităților Evreiești din România.