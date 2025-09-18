- Publicitate -

”Ilie Bolojan își umple buzunarele cu bani în timp ce poporul flămânzește”. Alertă CNA după ancheta Observatorul Prahovean

La începutul lunii septembrie, Observatorul Prahovean atrăgea atenția asupra unor noi tipuri de reclamă falsă apărute în spațiul public, în care apar nume cunoscute precum Ion Țiriac, Mugur Isărescu, Nicușor Dan, Ilie Bolojan, Alexandru Nazare, Diana Șoșoacă, Călin Georgescu, Gigi Becali și mulți alții.

Acest tip de campanie publicitară falsă se folosește de deep fake și este extrem de agresivă, fiind susținută de conturi din România și din Asia.

În urma anchetei demarate de către Observatorul Prahovean, CNA a transmis o alertă pe pagina de Facebook în legătură cu astfel de reclame pe care le puteți vedea în social media.

Ce spune Consiliul Național al Audiovizualului:

„Alertă de securitate digitală – link fals care imită Google și folosește abuziv imaginea Digi24

Politic

Explicațiile PSD Ploiești pentru conflictul cu Polițeanu

Conducerea PSD Ploiești susține o conferință de presă având ca temă disputele din Consiliul Local cu primarul independent Mihai Polițeanu. Este vorba de achiziția de...
Avertizăm publicul asupra unui link periculos care imita Google și circulă online: începe cu „share[.]google/…” dar redirecționează către domeniul străin clarivenesta[.]space.

Constatări tehnice ale CNA:

– Linkul începe cu „share.google/”, imitând serviciile oficiale Google (Drive, Docs), dar redirecționează către domeniul „clarivenesta.space”, complet străin.

– Este un caz de manual a tehnicii de manipulare „Doppelganger” – copierea vizuală a unui brand de încredere pentru a induce publicul în eroare.

– În unele distribuiri, imaginea postului de televiziune Digi24 este folosită abuziv, pentru a da impresia de legitimitate și a crește rata de accesare.

– Întregul conținut al link-ului este fals, creat cu scopul de a dezinforma în legătură cu decizii politice de la nivel înalt, pentru a genera confuzie și neîncredere publică.

– Scopul probabil: phishing de date personale, instalare de programe malițioase și, în acest caz, propagare de dezinformare gravă.

Social

Mănăstirea Turnu renaște din propria cenușă, după incendiul devastator

Incendiul devastator din iunie 2023, de la mănsătirea Turnu, a lăsat urme grele, mai ales în sufletele călugărilor și al starețului Valentin, om care,...
NU ACCESAȚI acest link! Nu introduceți date personale, nu deschideți fișiere și nu oferiți informații de autentificare.

Cum vă puteți proteja:

Verificați întotdeauna domeniul real – adresa oficială a Google trebuie să se încheie cu „google.com” (ex.: drive.google.com).

Evitați să dați click pe linkuri primite pe rețele sociale, aplicații de mesagerie sau e-mail, mai ales dacă par urgente sau senzaționale.

Folosiți soluții antivirus actualizate și activați autentificarea în doi pași la conturile personale.

Raportați imediat linkuri suspecte către Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) – www.dnsc.ro – și către platforma unde a fost distribuit.

CNA va continua să monitorizeze și să semnaleze public aceste tentative de fraudă și campanii de dezinformare cu potențial de impact asupra proceselor politice, colaborând cu autoritățile competente și cu platformele online pentru a proteja publicul și mediul media din România.”

