Sat din Prahova terorizat de urși. „Am împușcat trei exemplare”

Încă o comună din Prahova, unde localnicii se tem să mai iasă din case din cauza urșilor care se plimbă nestingheriți pe străzi și intră în gospodării în căutare de hrană. La Izvoarele, mai exact în satul Cernești, oamenii susțin că animalele au fost văzute inclusiv pe traseele pe care copiii le parcurg zilnic, pe jos, către școală. Primarul Paul Ioan Grigore (PSD) spune că în ciuda vociferărilor activiștilor de mediu, care l-au numit inclusiv „criminal”, de anul trecut până acum au fost împușcate trei exemplare de urs, reperate pe raza localității.

Urșii care s-au înmulțit necontrolat creează probleme în foarte multe localități ale județului. La Bușteni, zilele trecute, o familie cu doi copii s-a trezit cu ursul chiar în fața ușii. În căutare de hrană, animalul a sărit gardul, spre disperarea oamenilor care, zi de zi, trăiesc cu frica în sân.

Tot în urmă cu câteva zile, urs a pătruns în gospodăria unui localnic din Telega și a ucis două oi și zece găini. Proprietarul animalelor a precizat că, deși au fost sesizate autoritățile, poliția și jandarmeria, mesajul acestora a fost că nu au ce să facă și i-au sugerat omului să-și monteze un gard electric.

Cu teama că ar putea fi atacați, sau că animalele din gospodărie le-ar putea fi ucise, stau și locuitorii din Izvoarele, satul Cernești. Mai mult, a precizat un cititor, „și copiii care merg la școala din Homorâciu sunt puși în pericol, deoarece unii trebuie să străbată pe jos drumul”.

Andrei Popa ne-a transmis următorul mesaj: „Vă adresez această sesizare cu speranța că veți putea aduce în atenția publică o situație extrem de gravă cu care ne confruntăm în satul Cernești, comuna Izvoarele.

În ultima perioadă, prezența frecventă a unor urși în zonele locuite a devenit un pericol real și constant pentru siguranța cetățenilor. Mai grav, animalele au fost semnalate inclusiv pe traseele pe care copiii le parcurg zilnic pe jos către școală, ceea ce amplifică riscul unor incidente tragice.

Deși problema a fost semnalată Primăriei comunei Izvoarele, nu am primit niciun sprijin concret. Ni s-a transmis doar să apelăm la 112, fără ca autoritățile locale să ia alte măsuri, ceea ce reflectă o atitudine de nepăsare față de siguranța cetățenilor.

Mai mult, elevii din Cernești beneficiază de transport cu microbuzul școlar doar pentru drumul de întoarcere de la școală către casă. Dimineața, copiii sunt obligați să meargă pe jos, pe drumuri unde au fost văzuți urși, ceea ce reprezintă un pericol major și inadmisibil.

Vă rog respectuos să trageți un semnal de alarmă pentru a determina intervenția autorităților competente”, a transmis cititorul.

Primar: „Am împușcat deja trei urși”

Revoltat de situație, primarul din Izvoarele, Paul Ioan Grigore (PSD), a precizat că situația în comună este „aceeași pe care o vedeți la televizor. Diferența, față de alte localități, e că pe raza acestui UAT, am împușcat deja trei exemplare de urs agresiv, chair dacă ONG-urile m-au numit criminal.

În calitate de primar, eu nu pot decât să respect protocolul. Îndemn tot timpul oamenii să sune la 112, însă spun că le e teamă. Și atunci eu îi întreb: dar să filmați animalul nu vă e teamă? Fără vânătoare controlată, problema aceasta a urșilor nu va fi rezolvată. O să ajungem să fim sfâșiați.

„Nu putem pune la dispoziție microbuzul pentru unul sau doi copii”

În ceea ce îi privește pe elevi, aceștia au la dispoziție microbuzul școlar dimineața și la întoarcere, în jur de ora 16.00/17.00. Într-adevăr, sunt și copii care ies la 12.00, ori la 13.00. Dar nu putem pune la dispoziție mașina pentru unul sau doi copii”, a transmis primarul comunei.