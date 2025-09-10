Oi și găini ucise de urs la Telega. „Probabil se va reîntoarce”

În lipsa unor măsuri concrete împotriva animalelor sălbatice, urșii continuă să facă ravagii în gospodăriile din Prahova. Un astfel de atac a avut loc în această dimineață, la Telega.

Potrivit păgubitului, un urs i-a pătruns în această dimineață în gospodărie și i-a ucis două oi și zece găini.

Acesta susține că, deși au fost sesizate autoritățile – poliția și jandarmeria, oamenii legii i-au transmis că nu au ce să facă și i-au sugerat să-și monteze un gard electric.

Teama prahoveanului este că ursul s-ar putea întoarce în zilele următoare.

