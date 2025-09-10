- Publicitate -

Oi și găini ucise de urs la Telega. „Probabil se va reîntoarce”

Ștefan Vlăsceanu
Autor: Ștefan Vlăsceanu

Data:

În lipsa unor măsuri concrete împotriva animalelor sălbatice, urșii continuă să facă ravagii în gospodăriile din Prahova. Un astfel de atac a avut loc în această dimineață, la Telega.

- Publicitate -

Potrivit păgubitului, un urs i-a pătruns în această dimineață în gospodărie și i-a ucis două oi și zece găini.

Acesta susține că, deși au fost sesizate autoritățile – poliția și jandarmeria, oamenii legii i-au transmis că nu au ce să facă și i-au sugerat să-și monteze un gard electric.

Teama prahoveanului este că ursul s-ar putea întoarce în zilele următoare.

Administrație

Cea mai mare amendă la Ploiești. Apelul Poliției Locale

Abandonarea deșeurilor pe domeniul public a devenit o practică la ordinea zilei pentru anumite persoane certate cu bunul simț. Amenda în astfel de cazuri...
- Publicitate -

„Urs în Comuna Telega, de dimineață. A mers bunica-mea la grajd si ursul mânca din oi. Paguba, două oi și zece găini.

Mai avem un vițel și porci + alte oi, probabil se reîntoarce. Au fost sesizate Poliția și Jandarmeria, dar ne-au spus că nu au ce să facă și să ne punem gard electric”, a declarat prahoveanul.

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Povestea antreprenorului care extrage parfumul din Ținutul Stejarilor

Alexandru Olteanu -
În Ținutul Stejarilor, acolo unde liniștea naturii vindecă sufletul,...

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...

Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

Alexandru Olteanu -
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Economie la primăriile din Prahova. Lumină la program și pixuri de acasă

1
Facturile mari, dar și lipsa fondurilor necesare pentru funcționare...
Exclusiv

VONG, trupa de jazz a Colegiului Carmen Sylva, senzație la Republik Fest

0
Pe scena festivalului Republik Fest, care a avut loc...
Exclusiv

Malu Roșu cartierul unde primăria uită că oamenii plătesc taxe

7
Investițiile din Ploiești ar trebui să fie proporționale cu...
Exclusiv

Ploieștiul se schimbă. Interviu cu primarul Polițeanu

1
Primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu (independent) a fost invitat în...
Exclusiv

Astăzi începe Republik Fest! Programul și harta festivalului

0
În acest weekend, 5-7 septembrie, la Parcul Bucov, are...
- Publicitate -

Știri noi

Emisiuni

Cât vor plăti ploieștenii căldura, la iarnă? Răspunsul directorului Termo

0
Bogdan Becheanu, directorul Termo Ploiești, a fost invitatul lui...
Eveniment

Karpatia Horse Show 2025, un deceniu de echitație pe Domeniul Cantacuzino Florești din Prahova

0
Trei zile de spectacol ecvestru, concerte live și experiențe...
Viața Prahovei

Un nou parc de joacă pentru copii va fi amenajat la Telega

0
Un nou parc de joacă pentru copii va fi...
Viața Prahovei

Campania de recuperare a deșeurilor electronice și electrocasnice ajunge la Blejoi

0
Primăria Blejoi anunță comunitatea că operatorul de salubritate UWS...
Social

Lucrări de dezinsecție și combatere a țânțarilor, la Ploiești

0
Coral Impex SRL anunță o amplă campanie de dezinsecție...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Cât vor plăti ploieștenii căldura, la iarnă? Răspunsul directorului Termo

0
Bogdan Becheanu, directorul Termo Ploiești, a fost invitatul lui...
Emisiuni

Ploieștenii, victime colaterale ale scandalului politic

0
Claudiu Vasilescu și Mihai Nicolae au fost invitații lui...
Emisiuni

Un nou război politic la Ploiești. Acuzațiile primarului

2
Primarul independent al Ploieștiului, Mihai  Polițeanu, a fost invitatul...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Doar oamenii mai pot schimba Ploieștiul

0
Am participat duminica trecută la dezbaterea organizată de Asociația...
Opinii Voxpublica

Convergența economică a României în context european

0
Leonardo Badea, prim-viceguvernator BNR, publică în Observatorul Prahpvean o...
Opinii Voxpublica

Ce spun profesorii, părinții și elevii în prima zi de școală

0
Anul şcolar 2025-2026 a început sub semnul întrebării, cu...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Karpatia Horse Show 2025, un deceniu de echitație pe Domeniul Cantacuzino Florești din Prahova

Ștefan Vlăsceanu -
Trei zile de spectacol ecvestru, concerte live și experiențe...

Mașină confiscată pe DN1B, în Prahova. Era furată din Italia

Ștefan Vlăsceanu -
Polițiștii prahoveni au depistat în trafic, pe DN1B, o...

Autorul accidentului de la Dițești, bătut de rudele victimelor

Ștefan Vlăsceanu -
Scene greu de imaginat s-au petrecut săptămâna trecută în...

Vremea se răcește și vin ploile. Cum va fi la Ploiești

Ștefan Vlăsceanu -
Vremea se răcește și vin ploile. Meteorologii anunță că...
- Publicitate -

Zona din Ploiești care arată ca în anii `90. Când deschidem ochii?

Ștefan Vlăsceanu -
Tranzitată zilnic de peste 1000 de persoane, zona BIG...

Protest în centrul Ploieștiului, în fața Prefecturii Prahova

Roxana Tănase -
La Ploiești, în fața Palatului Administrativ din Ploiești are...

Accident provocat de un bărbat de 74 de ani, beat la volan

Ștefan Vlăsceanu -
Un bărbat în vârstă de 74 de ani, din...

Cine are obligația întreținerii spațiilor din Policlinica Cina

Ștefan Vlăsceanu -
Policlinica Cina din Ploiești a ajuns în ultimii ani...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean