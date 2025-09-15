- Publicitate -
Când vor fi încărcate cardurile sociale de alimente

Românii cu venituri mici vor primi și în acest an ajutor de la stat pentru achiziționarea de alimente. Suma care va fi virată pe cardurile sociale este de 250 de lei. Aceștia vor fi virați pe carduri în două tranșe egale.

Prima tranșă de bani, în sumă totală de 125 de lei, va fi virată în această lună, septembrie 2025, până la finalul acesteia. Cea de-a doua tranșă urmează să intre pe carduri în luna decembrie 2025.

Beneficiarii acestui program sunt peste 1,6 milioane de români cu venituri reduse. Ei beneficiază de ajutor din partea statului iar efortul bugetar pentru aceste carduri sociale este de aproximativ 370 de milioane de lei.

Din păcate, pentru că prețurile au crescut foarte mult, oamenii își vor putea cumpăra mai puține produse decât anul trecut. Ultimii bani care au intrat pe cardurile sociale pentru românii cu venituri mici au fost în luna decembrie 2024.

Locuri de Muncă

Cel mai mare târg de joburi revine în Ploiești. Bursa Angajatorilor, 24-25 octombrie

Într-o perioadă cu transformări economice radicale, eficientizarea activității firmelor a devenit prioritatea numărul 1. Și cum principala resursă a agenților economici este resursa umană,...
Tichetele sociale sunt acordate  pensionarilor cu vârstă de minim 65 de ani care beneficiază de indemnizația socială, deci cei care nu au reușit să aibă stagii de pensionare pentru partea de pensii.

Pe lista beneficiarilor figurează și copiii și adulții cu grad de handicap grav accentuat sau mediu, ale căror venituri lunare proprii realizate sunt mai mici de 2.000 de lei.

De acest sprijin beneficiază și familiile și persoanele singure care au venitul minim de incluziune.

Autoritățile din România dau asigurări că acest program va continua și în 2027.

