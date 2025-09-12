Tur cu biciclete și film în aer liber, gratuite, la Ploiești

Asociația Ploiești pentru oameni organizează sâmbătă, 13 septembrie, o serie de activități în cadrul sezonului comunitar Dâmbu pentru oameni.

Astfel, de la ora 9:00 este programat un tur cu biciclete pe firul Dâmbului, eveniment organizat împreună cu Outhentic Cycling Romania. Amatorii de mișcare pe două roți vor porni de pe strada Cornățel, în dreptul blocului de 10 etaje și vor explora malurile firului de apă.

La ora 11, va avea loc dezbaterea Orașul care ne mișcă. Dialog despre mobilitatea urbană

Moderatoare va fi Ruxandra Aelenei, expertă în mobilitate urbană, care vine special din Olanda.

Pe lista invitaților figurează directoarea departamentului economic al Ambasadei Regatului Țărilor de Jos în România – Janette Verrijzer, primarul Mihai Polițeanu, consilierul local Mihai Tonsciuc, Cătălin Constantin de la TransPloiești, un reprezentant al Poliției Rutiere Prahova.

Dialogul se va purta în prezența invitaților speciali de la Ambasada Regatului Țărilor de Jos: vice-ambasadorul Enzo Molenberg, Luiza Chiva (consilier pentru afaceri comerciale) și Iulian Dinu (consilier juridic).

De la ora 19:45 va avea loc proiecția filmului Why we cycle, un documentar despre cultura mersului pe bicicletă în Olanda și despre cum ciclismul schimbă oamenii și orașele. Filmul este oferit de Ambasada Regatului Țărilor de Jos.

Activitățile se desfășoară pe strada Cornățel, pe malul Dâmbu, în dreptului blocului de 10 etaje. Intrarea este liberă!