Lucrări de dezinsecție și combatere a țânțarilor, la Ploiești

Coral Impex SRL anunță o amplă campanie de dezinsecție pe domeniul public și privat din Ploiești. Acțiunea se va desfășura în perioada 16-26 septembrie, în funcție de condițiile meteo.

COMUNICAT DE PRESA

Subscrisa, CORAL IMPEX SRL, cu sediul social in Ploiesti, str. Penes Curcanul, nr. 8, bl. 151C, ap. 10, tel. 0244/517610, reprezentata prin Director General Alexandru Badea, va aducem la cunostinta ca in perioada 16 – 26 SEPTEMBRIE 2025 in baza contractului subsecvent 10269/14.05.2025, se vor executa servicii de dezinsectie combatere tantari pe suprafata domeniului public si privat al Municipiului Ploiesti.

Produsul insecticide utilizate sunt:

 Cymina Super, Aviz nr. 5667BIO/18/02.27 avand substanta activa cypermethrin, folosit pentru combaterea insectelor adulte.

Produsul se utilizeaza astfel:

– 50 ml produs in 3 litri apa/solvent pentru o suprafata de 10000 mp.

Masuri de prim ajutor specifice insecticidului utilizat Cymina Super:

In caz de inhalare: Se va ieşi la aer curat in caz de inhalare accidentala de vapori sau de produsi de descompunere. Este necesara respiratia artificiala sau oxigen. Se va anunţa imediat un medic sau spitalul de urgenţă.

In cazul contactului cu pielea: Indepartati imbracamintea contaminata. Se clateste pielea cu un dus. Se solicita sfat sau atentie medicala. Se spala hainele contaminate inainte de a le folosi din nou.

In cazul contactului cu ochii: Scoateţi lentilele de contact, dacă există, spalati cu multa apa timp de cel putin 15 minute tinand pleoapele deschise. Se va acorda asistenţă medicală dacă iritaţia persistă.

In cazul ingerarii: Solicitati imediat sfat sau atentie medicala. Nu provocati voma. Nu administrati nimic care nu este autorizat in mod explicit de un medic.

Actiunea se desfasoara in conformitate cu prevederile Ordinului 119/2014 si cu recomandarile Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie si Imunologie Cantacuzino, privind activitatile de dezinsectie la nivel comunitar.

Activitatea de dezinsecţie este realizată de catre Primaria Municipiului Ploiesti prin SC CORAL IMPEX SRL, cu utilaje portabile si autopurtate.

În cazul în care condiţiile meteorologice vor împiedica desfaşurarea acestei acţiuni, perioada de efectuare a dezinsecţiei va fi prelungită.

Va rugam ca in perioada mentionata sa luati toate masurile care se impun in vederea protejarii familiilor de albine din municipiu, in caz contrar Primaria Municipiului Ploiesti si SC CORAL IMPEX SRL sunt absolvite de orice responsabilitate.

Pentru informatii suplimentare sau mai multe detalii va stam la dispozitie la nr. de telefon 0244-517610 sau e-mail: [email protected]/ https://coralimpex.ro/dezinsectie/.