Boala Ploieștiului: oricum, nu e bine! Scrisoarea unui cititor

Observatorul Prahovean publică scrisoarea unui cititor despre evenimentele organizate sau găzduite de Primăria Ploiești, precum Republica de sub castani sau Campionatul Național de Drift. Puteți vota sondajul online al ziarului nostru pe această temă de la finalul articolului.

- Publicitate -

”Dragi Ploieșteni,

Sunt un simplu cetățean al orașului lui Caragiale, nu membru al vreunui partid. Sunt un ploieștean care s-a săturat să trăiască într-un oraș anost, gri și trist. De mai bine de 12 ani, Ploieștiul se stinge încet-încet, devenind una dintre cele mai monotone reședințe de județ din România.

Începând cu această vară, după mulți ani, se încearcă ceva mai mult decât un festival de weekend pe sezon. Și reacția noastră care este? În loc să apreciem și să ne bucurăm, o parte dintre noi alegem să ne plângem: „ba că este zgomot”, „ba că s-au cheltuit bani”, „ba că mai bine se făceau străzi”. Nu mai vorbesc de multele cuvinte urâte și înjurii.

Sport Aur la șah pentru fetele Clubului Sportiv Universitar Ploiești Ploieștiul strălucește pe podium: aur pentru fetele de la Clubul Sportiv Universitar Ploiești și un exemplu de solidaritate comunitară. O performanță de excepție pentru sportul...

- Publicitate -

Haideți să fim sinceri cu noi înșine: dacă nu se face nimic, spuneam că „orașul e mort”. Dacă se face ceva, găsim motive de nemulțumire. Asta este, de fapt, cea mai mare boală a Ploieștiului: „oricum nu e bine”.

Știm cu toții că bugetul primăriei este cum este. Dar din acel buget, s-a decis să se investească și în noi, ploieștenii, să ne mai descrețim frunțile de la stresul monotoniei de zi cu zi. Investiția nu a fost făcută doar de primărie, a fost făcută și cu ajutorul unor sponsori. Și după orice investiție, ce recuperăm?

Comunitatea a avut de câștigat: afacerile locale au avut cel mai mult de câștigat din punct de vedere financiar; primăria a avut și ea parte de un câștig în bani; dar cel mai mult am câștigat noi, ploieștenii, prin ieșirea din monotonie, prin fiecare weekend petrecut pe Bulevardul cu Castani bucurându-ne de fiecare spectacol în parte – spectacole pentru toate vârstele și gusturile.

- Publicitate -

Aici, păstrând proporțiile, pot face o comparație cu alte orașe: la Cluj, Untold blochează orașul o săptămână întreagă, TIFF – blochează centrul istoric și câteva piețe cheie; la Sibiu, Festivalul de Teatru transformă centrul orașului într-o scenă uriașă; Sighișoara aduce în timpul festivalului medieval spiritul epocii respective în întreaga cetate; la București, Piața Constituției se închide complet pentru diferitele concerte.

Iar în ceea ce privește ultimul eveniment altfel decât cu ce suntem obișnuiți – roDRIFT, acesta a adus mai multă imagine orașului la nivel național și internațional decât toată campania „Capitala Tineretului” de anul trecut. Nu mai vorbesc de veniturile aduse comunității. In Monaco, se blocheaza un oras intreg pentru cateva zile bune din anul 1929. Acolo acel eveniment este o traditie unde oameni din intreaga lume se inghesuie pentru a cumpara un bilet.

Și până la urmă care sunt beneficiile?

Social Eveniment cultural la Mănăstirea Turnu Pe 14 septembrie 2025, de sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci, Mănăstirea Turnu din Prahova găzduiește un eveniment cultural de excepție, organizat de Fundația Turnu –...

- Publicitate -

Economie locală – mii de oameni ies în oraș și consumă. Pentru distracție, lumea nu mai merge la Brașov sau București. Banii rămân în comunitate. Imagine – în trecut, Ploieștiul era imaginea poluării. Acum auzi și altceva la știri. În sfârșit se întâmplă ceva la Ploiești. Moralul comunității – cu toții am avut unde să ieșim, să ne bucurăm.

În urma acestor evenimente, Ploieștiul nu s-a făcut bine. Există probleme mari în oraș: străzi neasfaltate, uitate parcă, termoficare cu probleme, spitale cu lipsuri, lipsa curățeniei pe străzi (aici este un subiect mai larg de discutat – unde o parte dintre noi avem o mare vină pentru ce se întâmplă).

Nu putem cere ca totul să se rezolve peste noapte. Investiții sunt necesare și în această zonă. Sunt convins că vom ajunge și acolo. Dar, pentru început, cultura, distracția și sportul pot da startul unei adevărate schimbări.

Părerea mea este că Ploieștiul intră pe un drum bun. Nu perfect, nu lipsit de greșeli, dar în sfârșit pe un drum bun. Noi, acum, avem o alegere de făcut: să ne plângem la fiecare pas sau să susținem inițiativele bune, chiar și atunci când sunt imperfecte. Să rămânem captivi în trecut sau să credem în șansa acestui oraș. Eu aleg să privesc către viitor”.