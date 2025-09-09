- Publicitate -

Boala Ploieștiului: oricum, nu e bine! Scrisoarea unui cititor

Redacția Observatorulph.ro
Autor: Redacția Observatorulph.ro

Data:

Observatorul Prahovean publică scrisoarea unui cititor despre evenimentele organizate sau găzduite de Primăria Ploiești, precum Republica de  sub castani sau Campionatul Național de Drift. Puteți vota sondajul online al ziarului nostru pe această temă de la finalul articolului.

- Publicitate -

”Dragi Ploieșteni,

Sunt un simplu cetățean al orașului lui Caragiale, nu membru al vreunui partid. Sunt un ploieștean care s-a săturat să trăiască într-un oraș anost, gri și trist. De mai bine de 12 ani, Ploieștiul se stinge încet-încet, devenind una dintre cele mai monotone reședințe de județ din România.

Începând cu această vară, după mulți ani, se încearcă ceva mai mult decât un festival de weekend pe sezon. Și reacția noastră care este? În loc să apreciem și să ne bucurăm, o parte dintre noi alegem să ne plângem: „ba că este zgomot”, „ba că s-au cheltuit bani”, „ba că mai bine se făceau străzi”. Nu mai vorbesc de multele cuvinte urâte și înjurii.

Sport

Aur la șah pentru fetele Clubului Sportiv Universitar Ploiești

Ploieștiul strălucește pe podium: aur pentru fetele de la Clubul Sportiv Universitar Ploiești și un exemplu de solidaritate comunitară. O performanță de excepție pentru sportul...
- Publicitate -

Haideți să fim sinceri cu noi înșine: dacă nu se face nimic, spuneam că „orașul e mort”. Dacă se face ceva, găsim motive de nemulțumire. Asta este, de fapt, cea mai mare boală a Ploieștiului: „oricum nu e bine”.

Știm cu toții că bugetul primăriei este cum este. Dar din acel buget, s-a decis să se investească și în noi, ploieștenii, să ne mai descrețim frunțile de la stresul monotoniei de zi cu zi. Investiția nu a fost făcută doar de primărie, a fost făcută și cu ajutorul unor sponsori. Și după orice investiție, ce recuperăm?

Comunitatea a avut de câștigat: afacerile locale au avut cel mai mult de câștigat din punct de vedere financiar; primăria a avut și ea parte de un câștig în bani; dar cel mai mult am câștigat noi, ploieștenii, prin ieșirea din monotonie, prin fiecare weekend petrecut pe Bulevardul cu Castani bucurându-ne de fiecare spectacol în parte – spectacole pentru toate vârstele și gusturile.

- Publicitate -

Aici, păstrând proporțiile, pot face o comparație cu alte orașe: la Cluj, Untold blochează orașul o săptămână întreagă, TIFF – blochează centrul istoric și câteva piețe cheie; la Sibiu, Festivalul de Teatru transformă centrul orașului într-o scenă uriașă; Sighișoara aduce în timpul festivalului medieval spiritul epocii respective în întreaga cetate; la București, Piața Constituției se închide complet pentru diferitele concerte.

Iar în ceea ce privește ultimul eveniment altfel decât cu ce suntem obișnuiți – roDRIFT, acesta a adus mai multă imagine orașului la nivel național și internațional decât toată campania „Capitala Tineretului” de anul trecut. Nu mai vorbesc de veniturile aduse comunității. In Monaco, se blocheaza un oras intreg pentru cateva zile bune din anul 1929. Acolo acel eveniment este o traditie unde oameni din intreaga lume se inghesuie pentru a cumpara un bilet.

Și până la urmă care sunt beneficiile?

Social

Eveniment cultural la Mănăstirea Turnu

Pe 14 septembrie 2025, de sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci, Mănăstirea Turnu din Prahova găzduiește un eveniment cultural de excepție, organizat de Fundația Turnu –...
- Publicitate -
  1. Economie locală – mii de oameni ies în oraș și consumă. Pentru distracție, lumea nu mai merge la Brașov sau București. Banii rămân în comunitate.
  2. Imagine – în trecut, Ploieștiul era imaginea poluării. Acum auzi și altceva la știri. În sfârșit se întâmplă ceva la Ploiești.
  3. Moralul comunității – cu toții am avut unde să ieșim, să ne bucurăm.

În urma acestor evenimente, Ploieștiul nu s-a făcut bine. Există probleme mari în oraș: străzi neasfaltate, uitate parcă, termoficare cu probleme, spitale cu lipsuri, lipsa curățeniei pe străzi (aici este un subiect mai larg de discutat – unde o parte dintre noi avem o mare vină pentru ce se întâmplă).

Nu putem cere ca totul să se rezolve peste noapte. Investiții sunt necesare și în această zonă. Sunt convins că vom ajunge și acolo. Dar, pentru început, cultura, distracția și sportul pot da startul unei adevărate schimbări.

Părerea mea este că Ploieștiul intră pe un drum bun. Nu perfect, nu lipsit de greșeli, dar în sfârșit pe un drum bun. Noi, acum, avem o alegere de făcut: să ne plângem la fiecare pas sau să susținem inițiativele bune, chiar și atunci când sunt imperfecte. Să rămânem captivi în trecut sau să credem în șansa acestui oraș. Eu aleg să privesc către viitor”.

- Publicitate -

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

2 COMENTARII

  1. ” Nu mai vorbesc de veniturile aduse comunității „… Lasand la o parte mesajul emotional, totusi primul criteriu la beneficii tocmai economia locala este specificat in scrisoare. Pai sa detaliem, sa vorbim pe cifre. Conform raportului de audit financiar al Camerei de Conturi Prahova, efectuata in 31.12.2024 reiese: ” La Târgul de Crăciun 2024, Primăria a plătit 18.287 lei pentru curent și branșamente care trebuiau suportate de organizatori. Ba mai mult, nu a încasat nici măcar taxa de ocupare a domeniului public, 130 de lei, o sumă ridicolă, dar care arată modul dezastruos în care sunt gestionate veniturile locale.” . Mai departe. ” 45.755 lei achitați pentru asfalt care nu a ajuns niciodată pe străzi, au rămas la găleată. La care se adaugă penalități de întârziere de peste 15.000 lei, plătite tot din bugetul ploieștenilor” . Mai departe. ” Primăria a achitat 1,22 milioane lei către Administrația Fondului pentru Mediu pentru că operatorul de salubritate BIN GO nu și-a respectat obligațiile privind reducerea cantităților de deșeuri depozitate. Contractul prevede penalități pentru astfel de abateri, dar municipalitatea nu a mișcat un deget pentru a le aplica” . Revenind, s-a colectat taxa de ocupare pe domeniul public al organizatorilor de balci ? S-au platit utilitatile ( daca a fost cazul ) de catre organizatorii de la balci ? Edilul a estimat o cheltuiala de 500 ron/persoana la balci, putem vedea un raport in acest sens ? Pentru ca altfel, sa compunem scrisori emotionante suntem capabili toti, mai greu insa cu transparenta „beneficiilor” aduse de balci sau/si ROdrift ( apropo, stratul de uzura a asfaltului in acea zona e compromis iar a doua zi dimineata, nimeni nu s-a sinchisit sa mature bucatile de cauciuc rupte de la anvelope ) . Trebuie sa admit totusi ca apelativul „oras mort/oras viu” ma duce cu gandul la un serial preferat si ma face sa cred ca joc intr-un film. ( tragic )

  2. Spatiul verde de pe bulevard este sufocat de tonete si comert ambulant. In loc sa fie o zona placuta de plimbare s-a transformat intr-un loc naîngrijit unde zgomotul si galagia tin pana dupā miezul noptii afectand linistea locuitorilor. In aceste conditii ar fi mult mai potrivit ca bulevardul sa ramana un spatiu dedicat copiilor-loc de joaca, educatie, activitati culturale, sportive. Restul activitatilor, comerciale si divertisment, ar trebui mutate intr-o zona separata, de preferat in parcul Vest, unde nu afecteaza locuitorii. Orasul are nevoie de curatenie si respect pentru comunitate.

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Povestea antreprenorului care extrage parfumul din Ținutul Stejarilor

Alexandru Olteanu -
În Ținutul Stejarilor, acolo unde liniștea naturii vindecă sufletul,...

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...

Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

Alexandru Olteanu -
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

VONG, trupa de jazz a Colegiului Carmen Sylva, senzație la Republik Fest

0
Pe scena festivalului Republik Fest, care a avut loc...
Exclusiv

Malu Roșu cartierul unde primăria uită că oamenii plătesc taxe

6
Investițiile din Ploiești ar trebui să fie proporționale cu...
Exclusiv

Ploieștiul se schimbă. Interviu cu primarul Polițeanu

1
Primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu (independent) a fost invitat în...
Exclusiv

Astăzi începe Republik Fest! Programul și harta festivalului

0
În acest weekend, 5-7 septembrie, la Parcul Bucov, are...
Exclusiv

Cum arată parcările ”special amenajate” pentru dube în Ploiești

2
Consiliul Local Ploiești a decis în urmă cu patru...
- Publicitate -

Știri noi

Exclusiv

VONG, trupa de jazz a Colegiului Carmen Sylva, senzație la Republik Fest

0
Pe scena festivalului Republik Fest, care a avut loc...
Opinii Voxpublica

Doar oamenii mai pot schimba Ploieștiul

0
Am participat duminica trecută la dezbaterea organizată de Asociația...
Politic

Cine sunt marii finanțatori ai partidelor politice

0
Expert Forum a realizat un raport privind marii finanțatori...
Național

Cât a plătit Guvernul pentru zborurile premierilor Ciucă și Ciolacu

0
Guvernul a desecretizat sumele pe care le-a plătit pentru...
Viața Prahovei

Cod galben de ploi torențiale la munte în Prahova

0
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, marți, o...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Ploieștenii, victime colaterale ale scandalului politic

0
Claudiu Vasilescu și Mihai Nicolae au fost invitații lui...
Emisiuni

Un nou război politic la Ploiești. Acuzațiile primarului

2
Primarul independent al Ploieștiului, Mihai  Polițeanu, a fost invitatul...
Emisiuni

Parcare la bloc, cu taxă, la Ploiești. Un loc la șapte mașini

4
Invitații lui Marius Nica în podcastul Observatorul Prahovean LIVE...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Doar oamenii mai pot schimba Ploieștiul

0
Am participat duminica trecută la dezbaterea organizată de Asociația...
Opinii Voxpublica

Convergența economică a României în context european

0
Leonardo Badea, prim-viceguvernator BNR, publică în Observatorul Prahpvean o...
Opinii Voxpublica

Ce spun profesorii, părinții și elevii în prima zi de școală

0
Anul şcolar 2025-2026 a început sub semnul întrebării, cu...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Eveniment cultural la Mănăstirea Turnu

Observatorul Prahovean -
Pe 14 septembrie 2025, de sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci,...

V-au plăcut evenimentele estivale ale Primăriei Ploiești? Sondaj

Marius Nica -
Observatorul Prahovean lansează un nou sondaj de opinie online....

La Câmpina începe demolarea garajelor ridicate pe domeniul public

Luiza Toboc -
Nu mai puțin de 18 garaje private, ridicate pe...

Campania „Donează un ghiozdan” a ajutat copiii și în 2025

Corina Matei -
Cea de-a treia ediție a campaniei „Donează un ghiozdan”,...
- Publicitate -

Pepiniera cu arbori de mătase, brazi și stejari din Ploiești

Roxana Tănase -
La doar câțiva kilometri de centrul Ploieștiului este viitorul...

Ploiești pentru oameni. Ce poți face azi pe malul Dâmbului

Marius Nica -
Asociația Ploiești pentru oameni organizează astăzi, 6 septembrie, noi...

Semnale de alarmă acum, la începutul anului școlar

Luiza Toboc -
O statistică realizată de „Salvați copiii” arată că, de...

Cum ar trebui să arate Dâmbu? Dezbateri în cartierul Mihai Bravu

Marius Nica -
Asociația Ploiești pentru oameni organizează două dezbateri în cadrul...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean