Boala Ploieștiului: oricum, nu e bine! Scrisoarea unui cititor

Observatorul Prahovean publică scrisoarea unui cititor despre evenimentele organizate sau găzduite de Primăria Ploiești, precum Republica de sub castani sau Campionatul Național de Drift.
”Dragi Ploieșteni,
Sunt un simplu cetățean al orașului lui Caragiale, nu membru al vreunui partid. Sunt un ploieștean care s-a săturat să trăiască într-un oraș anost, gri și trist. De mai bine de 12 ani, Ploieștiul se stinge încet-încet, devenind una dintre cele mai monotone reședințe de județ din România.
Începând cu această vară, după mulți ani, se încearcă ceva mai mult decât un festival de weekend pe sezon. Și reacția noastră care este? În loc să apreciem și să ne bucurăm, o parte dintre noi alegem să ne plângem: „ba că este zgomot”, „ba că s-au cheltuit bani”, „ba că mai bine se făceau străzi”. Nu mai vorbesc de multele cuvinte urâte și înjurii.
Haideți să fim sinceri cu noi înșine: dacă nu se face nimic, spuneam că „orașul e mort”. Dacă se face ceva, găsim motive de nemulțumire. Asta este, de fapt, cea mai mare boală a Ploieștiului: „oricum nu e bine”.
Știm cu toții că bugetul primăriei este cum este. Dar din acel buget, s-a decis să se investească și în noi, ploieștenii, să ne mai descrețim frunțile de la stresul monotoniei de zi cu zi. Investiția nu a fost făcută doar de primărie, a fost făcută și cu ajutorul unor sponsori. Și după orice investiție, ce recuperăm?
Comunitatea a avut de câștigat: afacerile locale au avut cel mai mult de câștigat din punct de vedere financiar; primăria a avut și ea parte de un câștig în bani; dar cel mai mult am câștigat noi, ploieștenii, prin ieșirea din monotonie, prin fiecare weekend petrecut pe Bulevardul cu Castani bucurându-ne de fiecare spectacol în parte – spectacole pentru toate vârstele și gusturile.
Aici, păstrând proporțiile, pot face o comparație cu alte orașe: la Cluj, Untold blochează orașul o săptămână întreagă, TIFF – blochează centrul istoric și câteva piețe cheie; la Sibiu, Festivalul de Teatru transformă centrul orașului într-o scenă uriașă; Sighișoara aduce în timpul festivalului medieval spiritul epocii respective în întreaga cetate; la București, Piața Constituției se închide complet pentru diferitele concerte.
Iar în ceea ce privește ultimul eveniment altfel decât cu ce suntem obișnuiți – roDRIFT, acesta a adus mai multă imagine orașului la nivel național și internațional decât toată campania „Capitala Tineretului” de anul trecut. Nu mai vorbesc de veniturile aduse comunității. In Monaco, se blocheaza un oras intreg pentru cateva zile bune din anul 1929. Acolo acel eveniment este o traditie unde oameni din intreaga lume se inghesuie pentru a cumpara un bilet.
Și până la urmă care sunt beneficiile?
- Economie locală – mii de oameni ies în oraș și consumă. Pentru distracție, lumea nu mai merge la Brașov sau București. Banii rămân în comunitate.
- Imagine – în trecut, Ploieștiul era imaginea poluării. Acum auzi și altceva la știri. În sfârșit se întâmplă ceva la Ploiești.
- Moralul comunității – cu toții am avut unde să ieșim, să ne bucurăm.
În urma acestor evenimente, Ploieștiul nu s-a făcut bine. Există probleme mari în oraș: străzi neasfaltate, uitate parcă, termoficare cu probleme, spitale cu lipsuri, lipsa curățeniei pe străzi (aici este un subiect mai larg de discutat – unde o parte dintre noi avem o mare vină pentru ce se întâmplă).
Nu putem cere ca totul să se rezolve peste noapte. Investiții sunt necesare și în această zonă. Sunt convins că vom ajunge și acolo. Dar, pentru început, cultura, distracția și sportul pot da startul unei adevărate schimbări.
Părerea mea este că Ploieștiul intră pe un drum bun. Nu perfect, nu lipsit de greșeli, dar în sfârșit pe un drum bun. Noi, acum, avem o alegere de făcut: să ne plângem la fiecare pas sau să susținem inițiativele bune, chiar și atunci când sunt imperfecte. Să rămânem captivi în trecut sau să credem în șansa acestui oraș. Eu aleg să privesc către viitor”.
” Nu mai vorbesc de veniturile aduse comunității „… Lasand la o parte mesajul emotional, totusi primul criteriu la beneficii tocmai economia locala este specificat in scrisoare. Pai sa detaliem, sa vorbim pe cifre. Conform raportului de audit financiar al Camerei de Conturi Prahova, efectuata in 31.12.2024 reiese: ” La Târgul de Crăciun 2024, Primăria a plătit 18.287 lei pentru curent și branșamente care trebuiau suportate de organizatori. Ba mai mult, nu a încasat nici măcar taxa de ocupare a domeniului public, 130 de lei, o sumă ridicolă, dar care arată modul dezastruos în care sunt gestionate veniturile locale.” . Mai departe. ” 45.755 lei achitați pentru asfalt care nu a ajuns niciodată pe străzi, au rămas la găleată. La care se adaugă penalități de întârziere de peste 15.000 lei, plătite tot din bugetul ploieștenilor” . Mai departe. ” Primăria a achitat 1,22 milioane lei către Administrația Fondului pentru Mediu pentru că operatorul de salubritate BIN GO nu și-a respectat obligațiile privind reducerea cantităților de deșeuri depozitate. Contractul prevede penalități pentru astfel de abateri, dar municipalitatea nu a mișcat un deget pentru a le aplica” . Revenind, s-a colectat taxa de ocupare pe domeniul public al organizatorilor de balci ? S-au platit utilitatile ( daca a fost cazul ) de catre organizatorii de la balci ? Edilul a estimat o cheltuiala de 500 ron/persoana la balci, putem vedea un raport in acest sens ? Pentru ca altfel, sa compunem scrisori emotionante suntem capabili toti, mai greu insa cu transparenta „beneficiilor” aduse de balci sau/si ROdrift ( apropo, stratul de uzura a asfaltului in acea zona e compromis iar a doua zi dimineata, nimeni nu s-a sinchisit sa mature bucatile de cauciuc rupte de la anvelope ) . Trebuie sa admit totusi ca apelativul „oras mort/oras viu” ma duce cu gandul la un serial preferat si ma face sa cred ca joc intr-un film. ( tragic )
Spatiul verde de pe bulevard este sufocat de tonete si comert ambulant. In loc sa fie o zona placuta de plimbare s-a transformat intr-un loc naîngrijit unde zgomotul si galagia tin pana dupā miezul noptii afectand linistea locuitorilor. In aceste conditii ar fi mult mai potrivit ca bulevardul sa ramana un spatiu dedicat copiilor-loc de joaca, educatie, activitati culturale, sportive. Restul activitatilor, comerciale si divertisment, ar trebui mutate intr-o zona separata, de preferat in parcul Vest, unde nu afecteaza locuitorii. Orasul are nevoie de curatenie si respect pentru comunitate.