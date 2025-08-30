Problema cu apa în două localități din Prahova. „Stăm la cozi la izvoare”

Două localități din Prahova, dintre care un oraș, au probleme cu apa la final de lună august. Reclamațiile sunt diametral opuse: unii au probleme cu lipsa apei, ceilalți au prea multă apă, din cauza unei avarii.

Oamenii din Breaza susțin că, de cel puțin 5 zile, o parte din locuitorii orașului nu sunt alimentați cu apă potabilă și nu au primit nici măcar rezervoare temporare.

”Într-o parte a orașului Breaza, județul Prahova, locuitorii nu au apă de minim 5 zile. Nu există niciun anunț oficial, nu s-au pus rezervoare și nu ni s-a comunicat când se va relua furnizarea.

Oamenii, inclusiv bătrâni și copii, sunt nevoiți să stea la cozi la izvoare, in canicula, pentru apă potabilă și pentru uz casnic. Este o situație de criză pentru sute de familii.

Mai grav, atunci când am sunat la Hidro Prahova să fac sesizare, doamna de la telefon m-a certat că „stau pe deal” – deși am contract și plățile la zi.

Totul se întâmplă la doar câteva luni după scandalul apei contaminate cu bacteria Clostridium perfringens, când Hidro Prahova și autoritățile au fost sancționate.

Vă rugăm să ne ajutați să tragem un semnal de alarmă și să cereți explicații urgente de la Hidro Prahova, Primăria Breaza și DSP Prahova”, este mesajul unei cititoare din orașul Breaza.

La Sălciile băltește apa pe străzi și în curțile oamenilor

În cealaltă parte a județului, la Sălciile, situația este total invers. O avarie la rețeaua de apă, susțin localnicii, este neglijată. Oamenii spun că apa izvorăște de trei săptămâni pe o stradă din localitate și le inundă curțile.

”În contextul în care multe localități din țară se confruntă cu lipsa apei potabile și primesc apa cu program, la Sălciile în Prahova o avarie la rețeaua de apă este neglijată! De 3 săptămâni izvorăște apa pe strada Nuferilor la nr 20!

Au fost anunțate Primăria Sălciile și Hidro Prahova, societatea care administrează rețeaua de apă, dar nimeni nu ia nici o măsură! Apa ne intră în curte, în soșea au apărut cratere.

Anul trecut a mai fost o avarie asemănătoare care a fost remediată după un an de zile! ”, este mesajul cititorului din comuna Sălciile.

Observatorul Prahovean a solicitat puncte de vedere companiei Hidro Prahova în ambele cazuri.