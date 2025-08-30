- Publicitate -

Problema cu apa în două localități din Prahova. „Stăm la cozi la izvoare”

Observatorul Prahovean
Autor: Observatorul Prahovean

Data:

Două localități din Prahova, dintre care un oraș, au probleme cu apa la final de lună august. Reclamațiile sunt diametral opuse: unii au probleme cu lipsa apei, ceilalți au prea multă apă, din cauza unei avarii.

- Publicitate -

Oamenii din Breaza susțin că, de cel puțin 5 zile, o parte din locuitorii orașului nu sunt alimentați cu apă potabilă și nu au primit nici măcar rezervoare temporare.

”Într-o parte a orașului Breaza, județul Prahova, locuitorii nu au apă de minim 5 zile. Nu există niciun anunț oficial, nu s-au pus rezervoare și nu ni s-a comunicat când se va relua furnizarea.

Oamenii, inclusiv bătrâni și copii, sunt nevoiți să stea la cozi la izvoare, in canicula, pentru apă potabilă și pentru uz casnic. Este o situație de criză pentru sute de familii.

Miliția Consumatorului

Sala de așteptare din Gara de Vest Ploiești, imposibil de folosit

Sala de așteptare a Gării de Vest din Ploiești, un spațiu care ar trebui să ofere confort și siguranță călătorilor, a ajuns de neutilizat...
- Publicitate -

Mai grav, atunci când am sunat la Hidro Prahova să fac sesizare, doamna de la telefon m-a certat că „stau pe deal” – deși am contract și plățile la zi.

Totul se întâmplă la doar câteva luni după scandalul apei contaminate cu bacteria Clostridium perfringens, când Hidro Prahova și autoritățile au fost sancționate.

Vă rugăm să ne ajutați să tragem un semnal de alarmă și să cereți explicații urgente de la Hidro Prahova, Primăria Breaza și DSP Prahova”, este mesajul unei cititoare din orașul Breaza.

- Publicitate -

La Sălciile băltește apa pe străzi și în curțile oamenilor

În cealaltă parte a județului, la Sălciile, situația este total invers. O avarie la rețeaua de apă, susțin localnicii, este neglijată. Oamenii spun că apa izvorăște de trei săptămâni pe o stradă din localitate și le inundă curțile.

”În contextul în care multe localități din țară  se confruntă cu lipsa apei potabile și primesc apa cu program, la Sălciile în Prahova o avarie la rețeaua de apă este neglijată! De 3 săptămâni izvorăște apa pe strada Nuferilor la nr 20!

Au fost anunțate Primăria Sălciile și Hidro Prahova, societatea care administrează rețeaua de apă, dar nimeni nu ia nici o măsură! Apa ne intră în curte, în soșea au apărut cratere.

Social

Apel umanitar pentru Tudor, un copil de trei ani cu Sindrom Leigh

Tudor, un băiețel minunat de doar 3 ani, vesel, curios, plin de viață, care până nu demult alerga prin curtea grădiniței și umplea încăperile...
- Publicitate -

Anul trecut a mai fost o avarie asemănătoare care a fost remediată după un  an de zile! ”, este mesajul cititorului din comuna Sălciile.

Observatorul Prahovean a solicitat puncte de vedere companiei Hidro Prahova în ambele cazuri.

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...

Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

Alexandru Olteanu -
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...

Povestea afacerii din Câmpina care dă viață lemnului

Alexandru Olteanu -
Când ai nevoie să bați în lemn și în...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Polițista locală de la Rutieră: „Meseria mi-a fost predestinată”

1
Meseria de polițist local nu este una ușoară sau...
Exclusiv

Muzee mai puțin cunoscute din Prahova și comorile pe care le ascund

0
Prahova nu înseamnă doar munți, stațiuni sau restaurante. În...
Exclusiv

Ploieștiul prinde viață pe malul Dâmbului

0
Un pârâu uitat de oraș, transformat într-un loc al...
Exclusiv

Dan Helciug și magia Queen Simfonic la Republik Fest

0
Pe scena Republik Fest 2025, Dan Helciug va aduce...
Exclusiv

Grevă spontană în mai multe primării din Prahova

3
Proiectul de lege privind reducerea cu 25% a personalului...
- Publicitate -

Știri noi

Social

Apel umanitar pentru Tudor, un copil de trei ani cu Sindrom Leigh

0
Tudor, un băiețel minunat de doar 3 ani, vesel,...
Educație

Directorii școlilor comasate predau ștampila și baza materială

0
Un total de 29 unități școlare din Prahova, atât...
Eveniment

Incendiu de vegetație la Valea Călugărească. VIDEO

0
Pompierii militari prahoveni acționează, în această după-amiază, pentru localizarea...
Social

Florin Ghica, tânărul care îi ajută pe copii la început de școală

0
Sunt mulți prahovenii care fac bine. Nu din dorința...
Social

Când se trece la ora de iarnă în 2025. Ceasurile se dau înapoi

0
Încă nu a trecut vara calendaristică, însă apropierea de...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Parcare la bloc, cu taxă, la Ploiești. Un loc la șapte mașini

3
Invitații lui Marius Nica în podcastul Observatorul Prahovean LIVE...
Emisiuni

Cine este Alexis Stan, cel mai tânăr pilot de drift din Europa

0
În luna aprilie 2025, Alexis Stan, în vârstă de...
Emisiuni

Ce surprize au pregătit organizatorii la Republik Fest 2025

0
Vlad Mateescu, directorul filarmonicii din Ploiești, a  fost invitatul...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

O țară guvernată cu teme false, cu tineri abandonați

2
În timp ce agenda publică este umplută de teme...
Opinii Voxpublica

Conflict la Ploiești: Primar – Consiliul Local. Deja vu?

14
Cui îi pasă de ploieșteni în aceste zile în...
Opinii Voxpublica

Cum ne fură statul cu TVA-ul. Facturile, umflate cu 2%

0
Guvernul a majorat cota TVA de la 19% la...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Apel umanitar pentru Tudor, un copil de trei ani cu Sindrom Leigh

Observatorul Prahovean -
Tudor, un băiețel minunat de doar 3 ani, vesel,...

Florin Ghica, tânărul care îi ajută pe copii la început de școală

Luiza Toboc -
Sunt mulți prahovenii care fac bine. Nu din dorința...

Când se trece la ora de iarnă în 2025. Ceasurile se dau înapoi

Ciprian Pap -
Încă nu a trecut vara calendaristică, însă apropierea de...

Premieră: Concerte la Republik Fest în limbaj mimico-gestual

Marius Nica -
La Republik Fest 2 muzica este pentru toți. Anul acesta,...
- Publicitate -

Tratamentul Laviniei Vlad, plătit de Ministerul Sănătății

Luiza Toboc -
Ploieșteanca în vârstă de 37 de ani, care a...

Toate instanțele de judecată sunt în grevă. Nu se țin procese!

Marius Nica -
Toate tribunalele, judecătoriile și curțile de apel din țară,...

Termo Ploiești pregătește sezonul de încălzire

Observatorul Prahovean -
Termo Ploiești, operatorul de apă caldă și încălzire aflat...

CFR Călători anulează zeci de trenuri la 1 septembrie din cauza datoriilor

Marius Nica -
CFR Călători va anula de la 1 septembrie numeroase...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean