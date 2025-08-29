Termo Ploiești pregătește sezonul de încălzire

Termo Ploiești, operatorul de apă caldă și încălzire aflat în subordinea Consiliului Local Ploiești, anunță că vor începe pregătirile pentru sezonul rece 2025-2026.

Într-o primă etapă compania va începe procesul de desigilare a vanelor de încălzire din imobilele racordate la sistemul centralizat. După finalizarea acestei operațiuni, Termo Ploiești va începe probele tehnice, pentru a se asigura că furnizarea agentului termic se va face în condiții optime.

Clienții cu datorii riscă sistarea serviciilor

Reprezentanții Termo Ploiești avertizează că facturile restante trebuie achitate până la data de 30 septembrie 2025, altfel furnizarea agentului termic ar putea fi sistată.