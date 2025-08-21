Primăria Blejoi primește cereri pentru vouchere de energie

Primăria Blejoi a publicat nformații importante pentru consumatorii vulnerabili de energie electrică.

- Publicitate -

Aceștia pot beneficia de un ajutor lunar de 50 lei pentru plata facturilor la energie electrică.

Pot primi acest sprijin persoanele singure cu venituri sub 1.940 lei/lună, respectiv familiile cu venituri medii sub 1.784 lei/lună/persoană

Persoanele care nu au acces la internet pot depune cereri în format scris la Registratura Primăriei Blejoi.

Exclusiv Criza apei în Prahova. Scuzele lui Nanu și explicația Hidro Prahova De ce nu curge apa la robinete în multe localități din Prahova? Observatorul Prahovean prezintă astăzi explicația directorului Hidro Prahova, dar și scuzele publice...

- Publicitate -

Pentru detalii și informații suplimentare, sunați la Call Center-ul ANPIS: 021 9309