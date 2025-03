Începe colectarea gratuită în Prahova a deșeurilor vegetale

Operatorul de salubritate Bin Go solutions SRL anunță că începe acțiunea de colectare gratuită de la populație a deșeurilor vegetale în localitățile pe care le deservește.

Comunicatul Bin Go Solutions SRL

”Incepand cu data de 15.03.2025, se va desfasura programul de colectare gratuita a deseurilor biodegradabile provenite din gradini si parcuri.

Programul va fi reluat sistematic in urmatoarele Unitati Administrativ Teritoriale: Alunis, Paulesti, Blejoi, Bucov, Barcanesti, Filipestii de Padure, Urlati, Maneciu, cu posibilitate de extindere a activitatii in toata aria de delegare in baza unui program stabilit cu fiecare UAT.

Cu titlu general, biodeseurile care se vor colecta reprezinta deseuri biodegradabile provenite din gradini, de la toaletarea copacilor si arbustilor (ramuri), iarba rezultata in urma tunderii gazonului, frunzele cazute de la arbori si arbusti, resturi vegetale rezultate din activitati gospodaresti.

Totodata deseurile vor fi depozitate in sacii pusi la dispozitie de catre operatorul de salubritate. Acesta actiune are scopul de a asigura un mediu curat pentru cetatenii judetului Prahova”.

Potrivit operatorului, primele localități unde se va derula această campanie, adică sâmbătă, 15 martie, sunt Păulești și Bărcănești.

Pentru informații suplimentare, clienții pot suna la numpărul de telefon 0219640

