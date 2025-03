Ioana și Maria Bucur premiate în cadrul unui eveniment special organizat de Prahova Value Centre

Prahova Value Centre împreună cu partenerul FC Petrolul Ploiești, au avut onoarea de a premia două personalități remarcabile ale comunității noastre, Ioana și Maria Bucur. Cele două surori, participante la ediția din acest an a show-ului Românii au talent și mari susținătoare ale echipei FC Petrolul Ploiești, au fost celebrate în cadrul unui eveniment deosebit dedicat lor.

Prin această inițiativă, Prahova Value Centre a dorit să le arate recunoașterea și aprecierea atât pentru talentul lor excepțional, cât și pentru pasiunea lor autentică față de echipa de fotbal a orașului. Momentul cel mai emoționant al zilei a fost întâlnirea lor cu idolii Gicu Grozav și Mihnea Rădulescu, un vis devenit realitate datorită implicării echipei FC Petrolul Ploiești.

Pe lângă această întâlnire specială, Ioana și Maria Bucur au fost întâmpinate cu numeroase surprize, oferite cu drag din partea Prahova Value Centre și a partenerilor implicați C&A, Maison des Crepes, Prăjituria Moft. Evenimentul a fost o ocazie minunată de a celebra nu doar talentul și determinarea, ci și spiritul de unitate care definește orașul nostru.

„Suntem mândri să fim parte dintr-o comunitate atât de unită și să putem contribui la împlinirea visurilor unor fete deosebite. Ioana și Maria sunt exemple de pasiune, perseverență și dedicare, iar această zi specială a fost modul nostru de a le arăta aprecierea pe care o merită. Le mulțumim lor pentru prestația de la Românii au talent, echipei FC Petrolul pentru sprijin și tuturor celor care au făcut posibil acest moment deosebit. Suntem bucuroși că am putut contribui la una dintre cele mai frumoase zile din viața fetelor.” – a declarat Andrei Madan, General Manager Prahova Value Centre.

„A fost o zi de vis! Ne-am simțit atât de bine și nu ne venea să credem câte surprize minunate ne-au fost pregătite! Întâlnirea cu idolii noștri, Gicu Grozav și Mihnea Rădulescu a fost cel mai fericit moment din viața noastră. Am fost primite cu căldură și întâmpinate cu tortul special de la Prăjituria Moft, am mâncat clătite delicioase de la Maison des Crepes și am primit vouchere de cumpărături de la C&A. Am râs, ne-am emoționat și ne-am bucurat din plin de fiecare clipă. A fost cea mai frumoasă zi din viața noastră și o vom ține minte pentru totdeauna!” – au declarant Ioana si Maria Bucur.

Mai multe momente emoționante pot fi vizionate pe pagina oficială Prahova Value Centre de Facebook

Despre Prahova Value Centre:

Prahova Value Centre este un centru comercial modern, situat în inima Ploieștiului, care oferă o experiență de shopping și divertisment completă pentru întreaga familie. Cu o gamă variată de magazine, restaurante și spații de relaxare, centrul comercial reunește branduri naționale și internaționale, fiind una dintre destinațiile preferate pentru cumpărături și petrecere a timpului liber.

Prin evenimentele și inițiativele sale, Prahova Value Centre își propune să fie un punct de referință pentru comunitate, sprijinind proiecte locale, sportul și cultura. Parteneriatele cu echipa FC Petrolul Ploiești și diverse personalități locale reflectă angajamentul centrului de a crea experiențe memorabile și de a contribui activ la viața socială a regiunii. (P)