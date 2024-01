Cami, ploieșteanca de nici 30 de ani, diagnosticată cu tumoră pe creier, are în continuare nevoie de ajutor. Femeia a ajuns o umbră

La nici 30 de ani se luptă cu o formă de cancer extrem de agresivă. O ploieșteancă, Elena Lazăr pe numele ei, Cami, cum îi spun apropiații, a fost diagnosticată cu o tumoră pe creier foarte agresivă, numită medulloblastoma desmoplastic, stadiul 4. A urmat lungi și chinuitoare ședințe de radioterapie cu protoni la o clinică din Italia, însă, efectele devastatoare lăsate în organism de tratament își spun cuvântul. Cami are dureri crunte care pot fi alinate datorită unor tratamente integrative și alternative efectuate la un spital din București. Ca în multe alte cazuri, boala doboară un om, dar și imposibilitatea financiară de a lupta cu toate forțele pentru viață.

Cumplitul diagnostic i-a fost pus lui Cami la începutul verii trecute. Avea vertij și îi tremura mâna. În urma investigațiilor amănunțite a venit și vestea care a dărâmat-o pe femeie: tumora malignă la creier, de gradul 4, foarte agresivă. Mămica unui băiețel de doar doi ani, Mathias, femeia, reîntoarsă la Ploiești în decembrie, trece prin clipe cumplite.

A terminat tratamentul la Trento, în Italia, mai exact radioterapia cu protoni, un tratament anticancerigen care folosește un fascicul de protoni ce se mișcă cu viteze foarte mari pentru a distruge ADN-ul celulelor canceroase, ucigîndu-le si impiedicându-le să se dividă.

Efectele lăsate în organism sunt, însă, devastatoare pentru ploieșteancă.

„Zilnic, din decembrie de când s-a întors, luptă să fie bine, fiindcă ședințele dureroase de radioterapie au făcut ravagii în corpul ei. Cami are dureri crunte și vomită în continuu. Pentru că starea de sănătate se agrava de la o zi la alta a primit un tratament integrativ. Pe lângă acest tratament a început, în paralel, și un tratament alternativ la centrul Imunomedica din București. Zilnic face imunoterapie, iar costurile tratamentului se ridică la 1700 de lei, suma de care are nevoie să continue lupta pentru viață. Nu își dorește nimic altceva decât să trăiască pentru a-și vedea băiețelul crescând”, ne-au spus apropiații ploieștencei.

„Este o luptă de durată, anevoioasă și sper să o câștig. Nu pot să trec prin bătălia asta singură, am nevoie de ajutorul vostru în totalitatea lui. Număr zilele până voi putea din nou să fiu alături de Mathias, băiețelul meu. Să îl strâng în brațe și să-i promit că nu voi mai pleca niciodată de lângă el. Îmi strig disperarea și teama! Singura mea salvare sunteți voi toți, alături de Dumnezeu și doctorii ce pun umărul să mă salveze! Sper să pot ajunge la cât mai multe suflete”, spunea, toamna trecută, Cami.

Același mesaj îl are și acum. Femeia se agață cu toate puterile de orice șansă la viață pe care o are. Nu vrea decât ca durerile și boala să dispară și să redevină femeia care a fost. Femeia pentru care cea mai mare fericire de pe Pământ sunt brațele băiețelului ei de doar doi ani care are nevoie mulți, foarte mulți ani de acum încolo să aibă cui spune „mama”.

Donatiile se pot face direct în contul ei :

IBAN: RO64INGB0000999910440063 Titular cont: Elena Camelia Lazar Banca: INGB CENTRALA Moneda: RON Cod SWIFT/BIC: INGBROBU