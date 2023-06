O ploieșteancă de nici 19 ani a ajuns să cântărească aproape 200 de kilograme: „Trăiesc o viață de coșmar, am nevoie de ajutor!”

La 13 ani și-a găsit alinarea în mâncare, după ce mama a părăsit-o, plecând în lume cu un alt bărbat. A ajuns ca astăzi, la 19 ani încă neîmpliniți, să cântărească 190 de kilograme. Obezitate morbidă este diagnosticul pus de medici, care l-au avertizat pe tatăl rămas alături că fata lui poate oricând să intre în stop cardio-respirator și să moară. Pe lângă suferința fizică, mai e și cea psihică, la fel de greu de îndurat. Tânăra nu știe cum să facă față umilirii, hărțuirii și comportamentelor agresive de care are parte din partea colegilor. Îi voi proteja identitatea și îi voi spune Maria tocmai din acest motiv. Ploieșteanca are nevoie de ajutor. Și asta fiindcă obezitatea nu ucide singură. Ci doar dacă e tratată cu multă indiferență.

- Publicitate -

Ajunsă la aproape 200 de kilograme, Maria nu vrea să piardă lupta.

Deși fiecare zi pentru ea înseamnă chin, fata nu își pierde speranța. Viața a fost nedreaptă. Mama a părăsit-o atunci când avea cea mai mare nevoie. La 13 ani, adolescenta nu a știut cum să gestioneze faptul că cea care a adus-o pe lume nu o mai vrea. S-a refugiat în mâncare. Iar atunci a început lupta. Cu kilogramele și cu o dorință necontrolată de a-și înăbuși emoțiile mâncând.

„Avea lacrimi în ochi după ce maică-sa a părăsit-o și spunea mereu că îi e foame. Nu se hrănea, doar găsea alinare în mâncare. Nu am știut nici eu ce să fac. Îi dădeam fiindcă vedeam că asta o face fericită. Până când a ajuns la o greutate ce abia îi mai permite să se miște. Râd colegii de ea, o fac în toate felurile, iar ea suferă. Nu înțelege de ce alții se simt bine batjocorind-o pentru că e supraponderală. Urâtă trăsătură mai e și răutatea”, povestește tatăl tinerei, domnul Vasile.

- Publicitate -

Bărbatul îmi spune că a muncit 25 de ani la Upetrom ( fosta uzină 1 mai). A fost dat afară când s-au făcut concedieri în masă. A fost momentul când s-a apucat de fierărie. „Fac potcoave pentru animale. Trebuie să am grijă de fiica mea așa cum pot. Mai am alte două fete de 13 și 17 ani. Singur le cresc, dar nu plâng. Sunt copii buni. Atât vreau acum… Maria să se facă bine, iar pentru asta are nevoie de operație de micșorare a stomacului. Doctorii ne-au zis că greutatea asta foarte mare duce la diabet, probleme de inimă sau chiar stop cardio – respirator. Doar intervenția aceasta chirurgicală o poate salva”.

Fiindcă ploieșteanca de nici 19 ani vrea să zâmbească din nou, vrea să revină la proporții normale, vrea să nu mai fie arătată cu degetul, umilită și batjocorită din cauza excesului de kilograme. Kilograme care îi pun, înainte de toate, viața în pericol. Maria vrea să învingă boala. Fiindcă obezitatea, dincolo de cauzele care duc la apariția ei, cele mai multe de natură emoțională, este o boală. Una care te face prizonier în propria viață.

„Îmi doresc enorm să slăbesc, însă acest lucru nu poate fi posibil decât cu ajutorul medicilor. Vreau să reuşesc să îmi termin studiile, iar după aceea să îmi găsesc un loc de muncă“, este apelul disperat al tinerei ploieștence. 4000 de euro e suma de care fata are nevoie pentru operația care îi poate reda șansa la o viață normală. O sumă mică pentru mulți, dar imensă penytru un tată rămas singur cu trei fete pe care le crește cu banii câștigați din potcoavele pentru animale făcute în micul său atelier de fierărie.

- Publicitate -

Titular cont: Iorga Vasile

IBAN: RO82BTRLRONCRT0439074501

Revolut – IBAN: RO06BREL0005534064280100