Restricții de trafic pentru Raliul Argeșului 2026. DN 73C și Transfăgărășan, închise temporar

Centrul Infotrafic a anunțat restricții de circulație în județul Argeș, în perioada 16–17 mai 2026, ca urmare a desfășurării competiției automobilistice „Raliul Argeșului 2026”.

Potrivit autorităților, traficul rutier va fi închis temporar pe două drumuri naționale importante, respectiv DN 73C și DN 7C – Transfăgărășan, pentru desfășurarea în siguranță a probelor speciale din cadrul raliului.

Programul restricțiilor de trafic

Sâmbătă, 16 mai, în intervalul orar 08:15–16:15, circulația va fi închisă pe DN 73C, între kilometrii 1+500 și 7+400. Autoritățile anunță că traficul va fi deviat pe ruta DN 73 (Câmpulung – Pitești) – DN 7 (Pitești – Curtea de Argeș).

Duminică, 17 mai, între orele 07:45 și 16:45, circulația va fi restricționată pe DN 7C – Transfăgărășan, între kilometrii 58 și 104, pe tronsonul cuprins între Cetatea Poenari și Conacul Ursului.

Recomandările Poliției pentru șoferi

Polițiștii le recomandă conducătorilor auto să își planifice din timp deplasările, să respecte semnalizarea rutieră temporară și indicațiile echipajelor aflate în teren.