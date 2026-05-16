Antrenamente gratuite la Ploiești pentru admiterea în instituțiile militare. Tinerii sunt așteptați la Batalionul 96 Rachete Operativ Tactice

Tinerii din Ploiești și din județul Prahova care își doresc o carieră militară au posibilitatea să se pregătească gratuit pentru admiterea în instituțiile militare de învățământ.

Batalionul 96 Rachete Operativ Tactice „Mircea Voievod” organizează sesiuni gratuite de pregătire dedicate candidaților care vor să susțină admiterea în anul 2026.

Antrenamentele includ simulări pentru traseul utilitar-aplicativ și se desfășoară de două ori pe săptămână, marțea și joia, în intervalul orar 10:00 – 13:00, la sediul unității de pe strada Mărășești nr. 278 din Ploiești.

Reprezentanții batalionului transmit că programul este destinat celor disciplinați și motivați să urmeze o carieră militară, iar participarea este complet gratuită.

Pentru a putea participa la ședințele de pregătire, candidații trebuie să prezinte o adeverință medicală din care să reiasă că nu sunt în evidență cu boli cronice și că sunt apți pentru efort fizic.

În cazul participanților care nu au împlinit încă vârsta de 18 ani, este necesar și acordul părinților sau al tutorelui legal.

Cei interesați pot obține informații suplimentare și se pot programa la numărul de telefon 0244.594.444.