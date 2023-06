Un urs a fost surprins în pădurea din Păulești [VIDEO]

O tânără care se plimba prin pădurea de la Păulești s-a trezit în fața unui urs. VIDEO la finalul textului.

Aceasta nu și-a pierdut cumpătul, iar animalul a dispărut printre copaci, notează phonline.ro.

Imaginile au devenit virale pe Facebook.

Reamintim că în ultima perioadă ISU Prahova a emis numeroase mesaje de tip ro-alert referitoare la prezența urșilor în mai multe localități din județ, precum: Sinaia, Bușteni, Comarnic.

Zilele trecute, un urs a fost surprins de o cameră de supraveghere în comuna Valea Călugărească.

Ce trebuie să faci când întâlnești un urs

Ovidiu Ionescu, prodecanul Facultatii de Silvicultura din Brasov, a declarat pentru ziare.com ce trebuie să faci când în tâlnim un urs

Instinctul este sa fugi imediat in momentul in care vezi ursul, dar ar fi cea mai mare greseala. Oricat de antrenat ai fi nu ai cum sa alergi mai tare decat un urs. Asadar, ai vazut ursul, te opresti si te retragi incet, cu fata spre animal, pe acelasi traseu pe care ai venit.

Nu fluieri, nu tipi, nu faci galagie atunci cand ai vazut ursul. Asta s-ar putea sa-l agite si mai tare si sa-l determine sa atace. Zgomotul (fluier, petarde, clopot etc.) se face atunci cand esti pe poteca de munte tocmai pentru a avertiza ursul ca esti in padure si sa-i dai timp animalului sa se retraga.

Este esential sa nu mergi in liniste pe traseu de munte sau prin padure . Daca esti insotit, vorbesti tare cu colegul de drumetie, daca esti singur, fluieri, canti. Chiar daca are un „nas fin”, ursul nu poate distinge mirosul in cazul in care vantul bate dinspre el. Daca intalnirea urs-om se face brusc, fara sa-i dai timp animalului sa se retraga, este posibil sa fie tentat sa atace, daca este luat prin surprindere.

Exista spray-uri anti urs, dar acestea trebuie sa fie de capacitate mare pentu a fi eficiente, jetul cu substanta iritanta trebuie sa ajunga macar la 10 metri distanta. Substanta nu este daunatoare pentru animal, doar provoaca o iritatie pe caile respiratorii si determina ursul sa fuga.

Dupa ce ati activat spray-ul, nu fugiti, ci va retrageti usor pe acelasi traseu pe care ati venit, cu fata spre animal. Nu-i intoarceti spatele.Petardele pot fi eficiente, dar nu tot timpul. Ursii au inceput sa nu mai asocieze zgomotul produs de petarde cu vanatoarea, nu-l mai asociaza cu un pericol iminent si exista posibilitatea sa nu se sperie.

Atentie mare la arborii doborati in padure, mai ales la cei care au si radacinile scoase din pamant. Este locul pe care masculii de urs il aleg pentru a-si face barlog. Femelele care au pui isi fac adaposturi mult mai elaborate si mai ferite, in pesteri de regula.

Nu va pozitionati intre puiul de urs si mama acestuia. Femela va considera ca vreti sa-i atacati puiul si va deveni foarte agresiva. Cand vedeti un pui de urs, procedati exact ca atunci cand va intalniti cu un urs adult. Poate fi la fel de periculos. Puii de ursi sunt insotiti mereu de mama lor.

Chiar daca nu o vedeti pe ea de prima data, cu siguranta este undeva in apropiere si se pregateste de atac.Ursii nu se joaca! Atunci cand vedeti un urs care alearga si face „tumbe” prin padure, fiti convisi ca este in atac, iar intentiile lui nu sunt deloc prietenesti.Nu oferiti mancare, nu va indreptati spre ei, nu va opriti sa le faceti fotografie.

VIDEO Urs în pădurea din Păulești