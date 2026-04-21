Criza politică declanșată de PSD aduce pierderi de peste 1 miliard de euro la Bursă

Autor: Corina Matei
Luni, 20 aprilie 2026, Bursa de Valori București a închis ședința de tranzacționare cu scăderi uriașe, potrivit ZF. Astfel, jocurile politice au șters, într-o singură zi, 1 mld. de euro din valoarea Hidroelectrica, Romgaz, Nuclearelectrica, Transgaz şi Electrica. În același timp, Hidroelectrica a înregistrat pierderi de 500 mil. euro.

Luni, încă înainte de anunțarea votului din cadrul ședinței PSD, indicele BET a coborât cu 1,87%, într-o zi în care investitorii au reacţionat direct la incertitudinea politică generată de tensiunile din coaliţia de guvernare.

Potrivit sursei citate, marile companii de stat listate – Hidroelectrica, Romgaz, Nuclearelectrica, Transgaz şi Electrica – au înregistrat împreună o pierdere de capitalizare de aproape 4,9 miliarde de lei, echivalentul a circa un miliard de euro, potrivit calculelor ZF.

Hidroelectrica a pierdut singură peste 2,2 miliarde de lei din valoarea de piaţă, iar Romgaz a cedat aproape 1,5 miliarde de lei. Acţiunile au scăzut fiecare cu 3%. Hidro a ajuns la 69,3 mld. lei, Romgaz la 47,8 mld. lei, Nuclear la 21,6 mld. lei. Singura companie pe plus din cele 20 ale BET a fost MedLIfe cu 1,45%. Banca Transilvania a scăzut cu 2%.

Contextul este unul strict politic în condițiile în care PSD a votat luni retragerea sprijinului pentru premierul Ilie Bolojan.

